Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen: wij hebben een studieschuld. Zijn we daar trots op? Nee. Zijn we blij dat het mogelijk was om te lenen? Jazeker. Toch zien we onze bankrekening liever vol- dan leeglopen, maar wat is daar de beste manier voor? Als de wiedeweerga die schuld aflossen, of sparen?

Want met het zicht op óóit een huis te kunnen kopen, is het natuurlijk niet ideaal om maandelijks een fiks bedrag naar onze vrienden van DUO over te maken. Maar ja, wat moet dat moet, he.

Verschillende factoren

Hoe graag we ook zouden zeggen dat je het best je kop in het zand kunt steken en gewoon lekker moet gaan sparen, is er niet direct een duidelijk antwoord op dit vraagstuk te geven. Er zijn namelijk allerlei factoren en omstandigheden die je in acht moet nemen voor je kunt besluiten wat in jouw geval de beste keuze is. Dit is per persoon en situatie namelijk verschillend.

Rente berekenen

Allereerst is het belangrijk om de hoogte van je rente in kaart te brengen. Want terwijl je keurig aflost, betaal je wel rente over je studieschuld. Deze rente is vrij laag, al helemaal in vergelijking met andere leningen en verschilt per studiejaar. Studeerde je af in 2009 of 2014? Dan betaal je 0.12 procent rente. Maar ben je afgestudeerd in 2012? Dan betaal je géén rente. Om uit te vogelen hoe het precies zit bij jou, kun je deze handige tool van de Rijksoverheid gebruiken.

Rente vergelijken

Vervolgens is het aan te raden om te bekijken hoeveel rente je betaalt over je spaargeld. Deze spaarrente is echter vaak heel laag, een stuk lager nog dan de rente die je betaalt over je studieschuld. Is dat bij jou inderdaad het geval? Dan is het in feite dus een stuk handiger en financieel interessanter om je studieschuld af te lossen in plaats van te sparen.

Buffer

Direct al je spaargeld er doorheen jassen om van die ellendige schuld af te zijn, is echter níet aan te raden – al zouden we dat waarschijnlijk ook niet eens kunnen, maar dat terzijde. Een buffer hebben voor onverwachte kosten, zoals een nieuwe wasmachine of auto, is volgens Nibud zeer verstandig. Per huishouden verschilt de hoogte van die buffer, hier kun je berekenen hoeveel verstandig is om achter de hand te hebben.

Extra aflossen

Verdien je bijvoorbeeld 2100 euro netto per maand? Dan wordt er aangeraden zo’n ruime 3000 euro apart te houden, zodat je niet voor nare verrassingen komt te staan. Heb je meer dan dat? Dan wordt aangeraden om extra af te lossen. Dit kun je namelijk kosteloos doen, en heeft invloed op het maandbedrag dat je moet betalen. En da’s handig, al helemaal wanneer je bijvoorbeeld een huis wilt kopen. Hoewel een studieschuld wel invloed heeft op het bedrag dat je maximaal kunt lenen, hoeft het geen belemmering te zijn voor het kopen van een huis. Maar een laag maandbedrag (of helemaal géén schuld meer) is in toch zeker een voordeel.

