Speciaal voor Internationale Vrouwendag: 5x Nederlandse vrouwen die ons inspireren

Morgen, 8 maart, is een dag die in onze agenda gegrift staat. Dan is het Internationale Vrouwendag, oftewel dé dag waarop wij vrouwen mogen vieren wie we zijn, waar we voor staan en wat we hebben bereikt. Who run the world?

Het thema van Internationale Vrouwendag is dit jaar heldinnen, en in Nederland zijn daar genoeg voorbeelden van te noemen. Neem de onderstaande vrouwen, die allemaal bijzonder zijn op hun eigen manier. Ze laten zich horen en zijn trots op waar ze voor staan. Daarom vinden wij dat ze – eigenlijk altijd, maar in het bijzonder op 8 maart – een plekje in de spotlight verdienen.

Anousha Nzume

Anousha houdt zich bezig met het maatschappelijke debat over racisme – een gebied waarin we nog flink wat stappen te zetten hebben. Sinds de hernieuwde zwartepietdiscussie staat ‘wit’ onder druk als nooit tevoren. Met het boek Hallo witte mensen houdt Anousha witte mensen een spiegel voor. Ze geeft met een humoristische blik antwoord op vragen zoals ‘Hoe zit het nou met het n-woord?’ en ‘waarom het not done is om iemand een tropische verrassing te noemen’. Daarnaast geeft ze vrouwen met kleur een stem in haar tweewekelijkse podcast Dipsaus.

Georgina Verbaan

Je kwetsbare kant laten zien, hoe eng is dat? Georgina Verbaan wordt al sinds haar jeugd geteisterd door depressies en hoewel het een lange tijd goed ging, was het afgelopen jaar voor haar moeilijk. Na het overlijden van haar kat en een aantal andere ingrijpende gebeurtenissen werd ze weer depressief. In een podcast van De Correspondent vertelt ze hier openlijk over. Ontzettend dapper, en een voorbeeld voor anderen.

Bibian Mentel

Afgelopen jaar werd bij snowboarder Bibian voor de tiende keer kanker vastgesteld. Deze week moest ze vier uur onder het mes om de tumor uit haar rug te laten verwijderen. Ondanks alle bestralingen en medicijnen houdt ze zich staande en won ze zelfs nog vorig jaar Paralympisch Goud. Ze staat altijd voor anderen klaar en het is bewonderenswaardig wat een doorzetter ze is. Tijdens het NOS NSF Sportgala 2018 nam ze voor de tweede keer de prijs voor ‘Gehandicapte sporter van het jaar’ mee naar huis. Dubbel en dwars verdiend.

Victoria Koblenko

In het programma Het leven is een jurk vertelde Victoria Koblenko al dat ze zich inzet voor meer duurzaamheid in de mode. Momenteel is ze het gezicht van HACKED_BY X H&M, een nieuwe collectie die H&M-kledingstukken uit de SALE als startpunt neemt. De modeliefhebber anno nu is zich steeds meer bewust van de impact van fashion op de planeet en daarom vinden we het ook alleen maar mooi dat Victoria zich aan dit initiatief koppelt.

Mayra Louise

In haar Twitter-bio noemt ze zichzelf een kont met een meisje eraan – wij houden ervan! Mayra is naast plussize model ook journalist. Dit jaar verschijnt haar boek Op je lijf geschreven, waarin ze belangrijke inzichten deelt die ze de afgelopen jaren heeft geleerd. Bijvoorbeeld waarom het schoonheidsideaal een lachertje is en waarom geluk niet in je gewicht zit. Iedereen is goed genoeg en wij vinden Mayra een echte heldin omdat zij op deze manier haar steentje bijdraagt aan body positivity.

Speciale emoji

Al deze vrouwen zetten (onder andere) Twitter in als middel een nog groter publiek te bereiken voor hun standpunten. Ze zijn actief en gaan de conversatie aan. Ben jij dat 8 maart ook van plan? Speciaal voor Internationale Vrouwendag zijn er door Twitter hashtags en een emoji in het leven geroepen. VIVA mag de emoji als eerste lanceren in de Benelux:

De emoji verschijnt op Twitter bij het gebruik van de volgende hashtags:

EN

#WomensHistoryMonth

#SheInspiresMe

#IWD2019

#InternationalWomensDay

#WomensDay

NL

#VrouwenGeschiedenisMaand

#ZijInspireertMij

#InternationaleVrouwendag

#Vrouwendag

Illustratie: The Phoney Club

