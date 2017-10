Lekker: spicy couscous met falafel

Snel klaar en lekker bij ongeveer álles: couscous. Dat vindt ook Jessica van VIVA.nl, die graag deze vega-couscous vol groente uitprobeerde. And she liked it.

Bordje met pit

Jessica, online redacteur VIVA.nl: ‘Het is lekker en al in een paar minuten klaar. Daarom staat er bij mij al snel drie keer per week couscous op het menu. Het ene moment is dat met vlees, het andere moment met vis. Afgelopen week maakte ik deze vega-variant door de couscous te combineren met falafel. De saus van Knorr maakt het gerecht lekker spicy – maar gelukkig niet zo pittig dat je een glas melk in de aanslag

moet houden om te blussen. En heb je over? Dan eet je dit gerecht de volgende dag als lunchsalade.’

Dit heb je nodig voor 3-4 personen: 1 rode ui • 1 courgette • 1 kleine winterwortel • 1 rode paprika • 250 g couscous • 2 el olijfolie • 500 g falafelballetjes classic (Tivall) • 1 zakje Knorr Natuurlijk lekker! pittige couscous • 60 g rozijnen • gehakte munt en/of peterselie • geroosterde gehakte amandelen

Zo maak je het: Verwarm de oven voor op 180°C. Snipper de ui fijn. Snij de courgette in de lengte in vieren en vervolgens in stukken van 3 cm. Schil de wortel, snij deze in de lengte in vieren en vervolgens in stukken van 2 cm. Snij de paprika in stukjes. Bereid de couscous zoals op de verpakking staat. Verhit 2 eetlepels olijfolie in een koekenpan of wok en roerbak hierin de ui, paprika, courgette en wortel ca. 3 minuten. Leg intussen de falafelballetjes in een ovenschaal en bak ze in de oven ca. 6 tot 8 minuten. Keer ze af en toe. Voeg 200 ml water en de inhoud van het zakje Knorr toe aan de groenten. Breng het geheel al roerend aan de kook en laat het ca. 5 minuten zachtjes doorkoken tot de wortel gaar is. Haal de pan van het vuur, voeg de rozijnen toe en meng het geheel goed. Verdeel de couscous over de borden, schep de saus erover en verdeel de falafelballetjes erbij. Bestrooi de couscous met gehakte munt en/of peterselie en geroosterde gehakte amandelen.

Bereidingstijd: 10 minuten

Kooktijd: 15 minuten

