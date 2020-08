Adrenalinejunkies en landbeschermers opgelet: meld je aan voor VIVA400 in de categorie Sport & Spirit

Ben jij of ken jij iemand die actief is in de sport, fysiotherapie, revalidatie of defensie? Beschik je over een bijzonder talent en/of uithoudingsvermogen als het gaat om body en mind? Kom dan snel in actie.

Je wilt als landbeschermer of adrenalinejunkie met jouw fysieke inspanning de wereld inspireren én hebt afgelopen jaar een mijlpaal in je carriere behaald. Of ken je iemand voor wie dit geldt? Nomineer haar of jezelf dan nu voor de VIVA400-lijst, in de categorie Sport & Spirit.

Over VIVA400

In december is het zover: dan reikt VIVA voor de dertiende keer de VIVA400-awards uit. VIVA400 is hét platform en netwerk voor en door ambitieuze en ondernemende vrouwen. Zij zijn een grote inspiratiebron voor anderen door wat ze doen, door de successen die ze hebben behaald en door wat ze (nog meer) willen bereiken.

Zoals elk jaar worden er 400 vrouwen genomineerd. Vrouwen die het afgelopen jaar in de schijnwerpers stonden doordat ze bijvoorbeeld een prijs wonnen, een uniek idee hadden, een geslaagde eigen business zijn gestart of een bijzondere prestatie hebben neergezet. Succesvolle vrouwen die ertoe doen en het verschil maken. EDe VIVA400-awards worden uitgereikt in vier verschillende categorieën waaronder dus Sport & Spirit.