Spreken voor een grote groep mensen niets voor jou? Déze tips helpen!

Krijg je het al Spaans benauwd als je je bedenkt dat je volgende maand moet spreken voor een grote groep mensen? Op werk bij je afscheidsborrel, tijdens deweddingvan je beste vriendin of op je oude school als gastdocent? VIVA verklapt: drie tips voor zogeheten nerveuze sprekers.

Spreken voor een grote groep mensen is voor velen een ‘ding’. Wat als ik vergeet wat ik wil zeggen? Wat als ik ga stotteren? Wat als ik rood aanloop? Hoor je het jezelf al allemaal afvragen… Déze eye-openers helpen je om het hoofd koel te houden. Thank us later!

Probeer je zenuwen om te schakelen in enthousiasme

“Blijf kalm en ga door” is een advies waar je niets mee kunt als je bang bent. Probeer in plaats daarvan je klamme handjes en je verhoogde hartslag te omarmen en zie het als een teken van opwinding. Uit een studie van Harvard Business School blijkt dat waardering en acceptatie van je angst helpt om je zenuwen onder controle te houden.

Deel de ideeën die je voor ogen hebt en laat het niet om jou draaien

Het kan een eer zijn om in het bijzijn van je collega’s (of vriendinnen sinds de middelbare school) te mogen spreken, maar maak het niet groter dan dat het is. Maak je dus geen zorgen over de goedkeuring van je baas of wat het publiek van je presentatie zal vinden. Zeg waar jij voor staat, wat er op jouw hart ligt.

Pin je niet aan elk woord vast

Als je de noodzakelijke voorbereiding hebt gedaan. In het geval van een gastcollege op je oude school: de les voorbereiden, je inlezen in de studenten (welke gastcollege hebben ze hiervoor bijvoorbeeld gevolgd). En dat je in grote lijnen weet wat je wil vertellen. Houd je dus niet letterlijk aan elke woord vast. Vertel de belangrijke dingen en maak er een lopende presentatie van. Bouw een stukje spontaniteit in door de interactie aan te gaan, als je durft.

