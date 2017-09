In deze stad opent het eerste hondencafé van Nederland

Kattencafés en treinen in het teken van poezen kennen we inmiddels, maar een plek waar je koffie kunt drinken omringd door honden is er in Nederland nog niet. Marijke Haaksema wil daar verandering in brengen: zij is van plan het eerste hondencafé van Nederland te openen in de binnenstad van Groningen.

Heb jij geen hond maar wil je toch zo nu en dan met zo’n viervoeter kunnen knuffelen? Hondencafé Kwispel moet het mogelijk maken. ‘Ik vind dat iedere hondenliefhebber recht heeft op hondenliefde’, schrijft Marijke op haar crowdfundpagina. Via deze weg hoopt ze 25.000 euro op te halen, wat nodig is om het café te realiseren.

Kwispel

Marijke wil hondencafé Kwispel opzetten voor mensen die zelf geen tijd hebben voor een huisdier. ‘Helaas kun je niet zomaar een hond in huis nemen, want er komt heel wat bij kijken. Om toch iedereen te kunnen laten genieten van het gezelschap van de trouwe viervoeters, wil ik een hondencafé beginnen. Of je nu een arme student, ploeterende arbeider of eenzame oudere bent.’ Daarnaast moet het een dagopvang worden waar je je hond naartoe kunt brengen.

Waar en wanneer?

Waar en wanneer het hondencafé precies zal opengaan is nog niet bekend, maar Marijke hoopt eind dit jaar de deuren te kunnen openen. Sta jij op dat moment als eerste op de stoep?

Bron Groninger Internet Courant, RTL Nieuws | Beeld iStock