Stijn: ‘Het is pijnlijk dat kansarme kinderen in Afrika het hardst worden getroffen door corona’

De coronamaatregelen zijn in Nederland erg vervelend, misschien. Maar waar je niet altijd bij stilstaat is dat we het hier eigenlijk heel goed hebben. Corona treft namelijk de hele wereld, en voor mensen in landen als Zuid-Afrika is de impact van een pandemie nog veel groter. Zeker voor kinderen uit arme wijken.

Wij spreken kinderpsycholoog Stijn de Leeuw, die zijn eigen goede doel Little Lions heeft opgezet in Kaapstad. Met Little Lions helpt hij kinderen in sloppenwijken om zich mentaal beter te voelen.

Lijk op straat

‘In 2018 besloot ik te verhuizen vanuit Amsterdam naar Kaapstad, om daar aan de slag te gaan met mijn achtergrond als kinderpsycholoog. Via mijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Kaapstad kwam ik direct terecht in twee achtergestelde communities (ook wel townships genoemd). Gedurende de eerste maanden werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt: armoede was de norm en geweld was hier aan de dagelijkse orde. Ook jonge kinderen krijgen te maken met veel huiselijk geweld, seksueel en emotioneel misbruik en geweld op straat. Ik weet nog goed dat ik voor het eerst zelf met een aantal moeders aan het praten was in het kader van mijn onderzoek. Vragen als “heeft uw kind wel eens geweerschoten gehoord”, “heeft uw kind wel eens een lijk op straat gezien” of “heeft uw kind wel eens gezien dat volwassenen in huis elkaar slaan”, zijn heel normaal.

Jongens huilen niet

Dit inspireerde mij juist om zoveel mogelijk te weten te komen over het dagelijkse leven van deze moeders en kinderen. En vooral: hoe kan het dat deze schokkende gebeurtenissen zoveel voorkomen, en dat niet alle moeders en kinderen compleet depressief zijn? De veerkracht en positiviteit van de kinderen sprong er direct bovenuit, de schouders worden opgehaald als er weer eens iets ergs gebeurt en er wordt vooral doorgegaan met het dagelijks leven. Er leek simpelweg geen tijd om stil te blijven staan bij alle kommer en kwel, er moet brood op de plank komen en gezorgd worden dat je een dak boven jouw hoofd hebt. Toch bleef ik doorvragen. En wat bleek; deze moeders gaven toe dat ze nooit met hun kinderen praten over emoties. Het was onbegrip, ze wisten niet hoe ze dit moesten aanpakken. Wat ook een veelgehoord antwoord was: ‘huilen, dat doen jongetjes niet hoor’.

Het is niet voor niets dat Zuid-Afrika een ongekend hoog aantal suïcides heeft (23 per dag, wat neerkomt op 6000-8000 per jaar en hiermee staat ZA op de trieste 8e plek in de wereld qua suïcide-aantallen per jaar). En het zijn vooral jongeren die zichzelf iets aandoen. Tijd voor actie dus. Maar waar begin je?

Ik besloot om mijn eigen preventieprogramma op te zetten, en met succes. In 2019 begon ik met Little Lions Child Coaching (wat wil je anders met zo’n achternaam, hé). Little Lions zorgt ervoor dat kinderen uit de townships kunnen werken aan hun mentale gezondheid, door op een veilige en laagdrempelige manier toegang te bieden tot gratis workshops. Hierbij wordt gewerkt aan emotionele ontwikkeling, zelfvertrouwen en veerkracht. Met een speciale Little Lions bus rijden we naar de townships toe en worden er worden er op locatie, in groepen van maximaal 10 kinderen, oefeningen en spelletjes gedaan. Een maand lang wordt er elke week gewerkt aan het creëren van hun ‘inner lion’, ze leren vaardigheden om zich te wapenen tegen mentale tegenslagen en werken om hun emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid te vergroten. Daarnaast bieden wij jaarlijks de kans aan 6 personen uit de townships om trainers te worden voor Little Lions. Deze toekomstige trainers worden getraind om voorbeeldfunctie te vervullen binnen hun gemeenschap, ze spreken de lokale taal (isiXhosa), ze kennen de jongeren en weten hoe het is om op te groeien in uitdagende omstandigheden. Door het aanbieden van deze opleiding, creëren we werkgelegenheid, kunnen we meer kinderen op jaarbasis voorzien van workshops en dragen we bij aan het lange-termijn bestaan van onze organisatie.

View this post on Instagram A post shared by Little Lions (@littlelionscoaching)

En dat is hard nodig, want in tijden van crisis, zoals dit jaar vanwege corona, is het duidelijk dat de armste bevolkingen het hardste worden geraakt. Er is geen sociale of economische steun voor deze kwetsbare groep, die het vaak toch al zo zwaar hebben. Dus juist in 2021 is ons werk extra relevant. Er is nog genoeg werk te doen, er zijn nog onwijs veel kinderen om te helpen, maar ik ben nu al enorm trots op de meer dan 100 kinderen die we hebben geholpen. En ons doel voor 2021 is om wel 1500 kinderen te helpen!

Draag jouw steentje bij

Wil jij ons helpen? Dat kan! Met kerst voor de deur zijn we een Kerstmis Knuffel actie begonnen. In deze gekke tijden, een kerst tijdens corona, wil je natuurlijk niets liever dan af en toe een knuffel. Alleen iemand vasthouden, dat mag nu niet… Maar wat als die ‘iemand’ een ‘iets’ is, die je knuffels kunt blijven geven? Tot het einde van dit jaar kun je voor €10,- een knuffel aan onze Little Lions geven. Hoe?

Ga naar https://www.whydonate.nl/fundraising/LittleLionsCuddle en doneer, voor elke €10,- kunnen wij een knuffel geven (en verder met onze mentale hulpverlening). Laat je naam én een (kerst)wens voor onze Little Lions achter in de reacties Wij zorgen dat de knuffel mét wens terecht komt bij een van de kinderen in de townships

Alvast super bedankt van het Little Lions team én onze Afrikaanse Little Lions’

View this post on Instagram A post shared by Little Lions (@littlelionscoaching)

Tekst: Stijn de Leeuw | Beeld: Little Lions