Hoe sluiten succesvolle mensen hun werkdag af?

Vraag succesvolle mensen hoe ze met hun dag beginnen en termen als mediteren en mindwandering vliegen je om de horen. Maar hoe sluiten succesvolle mensen hun werkdag eigenlijk af?

Hoewel Steve Jobs, Oprah Winfrey, Elon Musk en Chiara Ferragni allemaal groot zijn geworden in hun eigen niche, hebben ze één ding gemeen: ze zweren bij een vaste ochtendroutine. In alle vroegte opstaan en de dag beginnen met mediteren, lichaamsbeweging, lezen, schrijven, water drinken en affirmaties opzeggen, het liefst in die volgorde. Zo’n ochtendroutine zorgt voor een kickstart van je dag waarbij balance is key overheerst. Doet het er dan nog toe hoe je je dag afsluit? Volgens Grant Schreiber, oprichter van Real Leaders – een tijdschrift over business en leiderschap – doet dat er zeker toe. Dit zijn vijf manieren waarop succesvolle mensen hun dag afsluiten.

1. Reflectie

“Het laatste uur van de dag zou je moeten reflecteren op je werkdag”, tipt Schreiber. Hierbij kun je kijken naar wat er goed ging en wat er beter had kunnen gaan. Ook hierbij draait het om balans: zorg dat je altijd méér positieve dan negatieve punten opschrijft (want negatieve punten laten we nu eenmaal zwaarder wegen).

2. Lege inbox

Het is even bikkelen, maar een lege mailbox is een heerlijke manier om je werkdag mee af te sluiten. De truc is om verschillende mailmappen aan te maken en om mails waar je niets mee gaat doen, direct te verwijderen. Neem aan het eind van je werkdag een half uur de tijd om je mail te doorspitten en je komt vanzelf in de buurt van die magische nul in je inbox.

3. Plan je taken per dagdeel

Nog zoiets wat je veel succesvolle mensen hoort zeggen: begin de dag met een kikker slikken. Waarmee bedoelt wordt dat je de dag moet beginnen met iets waar je tegen op ziet, want dan valt de rest van de dag mee. Bovendien bevordert het doen van een lastige taak de productiviteit voor de rest van de dag.

Bewaar daarom taken die weinig inspanning vereisen voor aan het eind van de dag. Het is immers zonde om je meest productieve uren te ‘verspillen’ aan taken die niet je opperste concentratie vragen.

4. Kies voor jezelf

De reden dat veel mensen eerder opstaan om zich tijdens hun miracle morning te storten op zelfontplooiing, is omdat jezelf prioriteren er de rest van de dag geheid bij inschiet. Door de haastigheid van de dag lopen we onszelf al snel voorbij. Dus wie ’s ochtends begint met lezen of mediteren, draait de boel om en zet zichzelf op nummer één. Want nogmaals: balance is key.

En dit kun je natuurlijk ook aan het eind van je werkdag doen. Probeer in het laatste uur van je werkdag je bij te lezen over ontwikkelingen uit je werkgebied, tips over werken in het algemeen of andere zaken.Of luister naar die podcast van mensen die je inspireren.

5. Maak een actie-lijst

Wat maakte vandaag een goede dag? En wat kan er morgen beter? Als het goed is, heb je die vragen beantwoordt bij stap 1. Je kunt daar verder op voortborduren en jezelf een tot drie doelen stellen die je in de volgende 24 uur bereikt wil hebben. Dit heeft verschillende voordelen. Dat wat vandaag minder goed ging, neem je als oplossing mee naar morgen. Dat maakt morgen al een leuke nieuwe dag: je wordt wakker met een concreet idee van wat je vandaag kunt doen. Kortom: een nieuwe kans!