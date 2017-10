Sunnery James en Ryan Marciano: ‘Na tequilashots dansen we in Café Bubbels de polonaise’

Daar waar ze vorige week als brave papa’s poepluiers verschoonden, speelt het populaire dj-duo deze week hun thuiswedstrijd op het Amsterdam Dance Event.

Tekst Kimberly Palmaccio en Michelle Wolfkamp | Beeld Hollandse Hoogte

Van Brazilië tot Australië, jullie treden op over de hele wereld. In hoeverre is ADE bijzonder?

Sunnery: ‘ADE is ontzettend belangrijk voor ons. Alles wat volgend jaar in de dancescene gebeurt, wordt bepaald op het Amsterdam Dance Event. Alle artiesten en agentschappen komen bij elkaar en aan het einde van de week worden de grote businessdeals gesloten.’

Ryan: ‘Voor ons als artiesten is ADE dé plek om te laten horen wat we volgend jaar gaan doen. Het voelt gewoon als thuiskomen.’

Sunnery: ‘Zoveel fans, zoveel commotie. ADE is een thuiswedstrijd.’

Hoe ziet jullie eigen ideale stapavond eruit?

Sunnery: ‘Die begint heel cool met een etentje en na wat getob of we niet nog ‘één drankje zullen doen’, gaan we meestal naar de beste clubs van Amsterdam. Na een paar tequilashots eindigen we in Café Bubbels.’

Ryan: ‘Dan dansen we de polonaise.’

Dus jullie hangen regelmatig in de lampen?

Sunnery: ‘Lampen is een understatement. We slopen vaak de hele club.’

Ryan: ‘Ik heb de lampen net verlaten.’

Hoe seks, drugs en rock & roll is jullie leven?

Sunnery: ‘We kunnen heel stoer doen, maar eigenlijk is het allemaal niet wat het lijkt. Op Instagram lijkt het misschien alsof we een heel bewogen leven hebben. Dat hebben we natuurlijk ook met gekke feesten en bizarre reizen, maar we staan net zo goed op zaterdagmiddag de poepluiers te verschonen. Thuis ben je gewoon vader.’

Ryan: ‘Dan doen we, net als ieder ander, de boodschappen, koken we en spelen we met de kinderen.’

Hoe combineren jullie dat eigenlijk: een jong gezin en jullie carrière?

Ryan: ‘Dat gaat heel goed!’

Sunnery: ‘We zijn vaker thuis dan de gemiddelde vader. Dat hebben we te danken aan onze managers. Zij leggen onze agenda’s naast die van Doutzen en Kim en zorgen ervoor dat we vijf dagen in de week met de kinderen thuis kunnen zijn.’

Waarom komen alle goede dj’s toch uit Nederland?

Sunnery: ‘Wij Nederlanders zijn de grootste feestbeesten ter wereld. De competitie onder de dj’s is heel hoog. Alle jongens werken tegen elkaar op. Je moet heel goed zijn wil je alleen al de Nederlandse top bereiken. Het Nederlandse publiek is heel eerlijk.

Ryan: ‘In Nederland weten ze gewoon waar ze van houden en wat ze willen. Dat is het vooral.’

Sunnery: ‘En een leuk koppie is niet goed genoeg. Als je kut draait, dan draai je gewoon kut. Dat is de reden waarom Nederlandse dj’s altijd zo goed zijn.’

Wat is jullie mooiste optreden tot nu toe?

Sunnery: ‘Ons eerste optreden op Sensation was een grote mijlpaal. Op de middenstip van de Arena, dat was onze droom. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik daaraan denk.’

Ryan: ‘We hebben ook een keer gedraaid met Koning Willem-Alexander.

Sunnery: ‘Of moeten we nu dj Willem-Alexander zeggen?’

Ryan: ‘Dat was ook wel een hoogtepuntje, ja.’

Hoe dagen jullie jezelf dan nu nog uit?

Ryan: ‘Als artiest verleg je steeds de lat.’

Sunnery: ‘Als je het gevoel hebt dat je alles bereikt hebt, moet je stoppen. We hebben nog genoeg dromen. Zo hebben nog nooit een Top 40-knaller gehad. Het voelt goed dat die markt nog openligt en dat we die nummer één hit nog kunnen pakken. En misschien Coachella een keer? Dat is ook wel leuk, toch? Dat gaan we volgende week wel even doen.’

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.