Suzanne van Defensie: ‘Je wisselt om de 3 jaar van functie. Dat houdt het werk zo interessant’

Voor veel vrouwen is afwisseling in hun werk belangrijk. Dat hoor je ongetwijfeld ook in jouw vriendinnengroep of tijdens gesprekken met collega’s terugkomen. Een werkgever waar je niet onmiddellijk aan denkt, maar waarbij dit aspect een grote rol speelt, is Defensie. Hoe ziet afwisseling binnen deze organisatie eruit?

VIVA samen met Defensie

Routinematig werk vinden we maar saai; we gaan er spontaan van gapen. Of ja, op een enkele uitzondering na kan werken op de automatische piloot prettig zijn, als je bijvoorbeeld een gigantisch drukke dag hebt en je niet bij alles enorm hard hoeft na te denken. Maar feit is dat bij veel vrouwen de motivatie ver naar beneden zakt wanneer er weinig variatie in het werk zit. Niet zo gek dus dat áls we het voor het uitkiezen hebben, we allemaal streven naar een uitdagende baan, waarin afwisseling geen pré is, maar een vanzelfsprekendheid. Ons gesprek met Suzanne van Opstal, campagnemanger bij Defensie, maakt ons duidelijk dat die afwisseling de normaalste zaak van de wereld is bij Defensie. En dat Defensie veel meer omvat dan het trotseren van gevaarlijke omstandigheden om te werken aan vrede en veiligheid; er zijn ook genoeg banen in transport en logistiek, op een IT afdeling of in het marketingteam. Wist je dat je zelfs als sportinstructeur, kok, verzorger, jurist, muzikant, chauffeur of administratief medewerker aan de slag kunt gaan? ‘En het mooie van alles: aan afwisseling geen tekort’, aldus Suzanne van Opstal.

‘Je wisselt intensieve jaren af met relatief rustige’

Suzanne vertelt: ‘als je bijvoorbeeld werkzaam bent in de logistiek, dan kan het zijn dat je de ene keer spullen en de administratie moet verzorgen voor een andere kazerne 20 kilometer verderop. Een andere keer houd je je juist bezig met werkzaamheden voor een kazerne in het buitenland. En als verpleegkundige werk je bijvoorbeeld het ene moment op een ziekenboeg en het andere moment ga je mee op oefening of zelfs op uitzending. Je werkplek wisselt dus regelmatig. Bovendien wissel je binnen Defensie om de 3 jaar van functie. Dit heeft ook als reden dat je na een operationele plaatsing een tijdje rust moet kunnen hebben. Je kunt niet altijd maar weg zijn. Zo wissel je intensieve jaren af met relatief rustige; dit houdt het werken veelzijdig en afwisselend. Veel aspecten die wij als vrouwen belangrijk vinden in werk, vind je terug in een functie bij Defensie. Grote kans dus dat jouw droombaan veel dichterbij is dan je denkt!’

Suzanne: ‘Ik vind afwisseling heel belangrijk in mijn baan, zodat ik scherp blijf en elke keer een nieuwe uitdaging heb. Voor mij draagt die afwisseling bij aan het continu blijven ontwikkelen van mijn kwaliteiten en het zorgt ervoor dat ik altijd scherp blijf. Ik weet niet beter dan dat mijn werk afwisselend is; ik zou ook niet anders willen.’

Meer weten over de mogelijkheden bij Defensie?



Wereldwijd werken aan vrede en veiligheid: dat is de dagelijkse missie van Defensie. De militairen die bij Defensie werken, zijn mannen én vrouwen die daaraan willen bijdragen. En daar komt veel meer bij kijken dan alleen de gevechtstroepen. Bij Defensie kun je allerlei talenten kwijt die je misschien niet zou verwachten. Nieuwsgierig? Ontdek hier alles over de taken die je als vrouw bij Defensie kunt vervullen.