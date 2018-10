Tank us later: de nieuwe namen van benzine en brandstof zijn even opletten

Ben je telkens als je gaat tanken bang dat je per ongeluk naar de dieselslang grijpt terwijl jouw auto rijdt op benzine? Vanaf volgende week zul je nóg beter moeten opletten, want dan veranderen de brandstofnamen.

Als je weet welke brandstof jouw auto nodig heeft, is het simpel. Vlak voor het tanken is het een kwestie van een blik op het etiket werpen en hup, dan kan de slang erin. Maar we zullen eraan moeten wennen dat met ingang van vrijdag 12 oktober niet langer het oude vertrouwde ‘diesel’ of ‘euro 98’ op de pomp staat.

In de hele Europese Unie gaan de brandstofetiketten veranderen. ‘In Nederland weten mensen wat ze moeten tanken, maar als ze in het buitenland zijn, is het lastiger,’ legt Tom Huyskens, woordvoerder van BOVAG, uit. ‘Diesel heeft in sommige landen bijvoorbeeld een andere naam. De EU vindt dat consumenten er voordeel zullen uit halen indien ze overal in Europa dezelfde etiketten zullen zien. Nu is er te veel verwarring.’

Dit gaat er veranderen

Ga je altijd af op de kleur van het label: zwart voor diesel, groen voor benzine? Binnenkort worden ze allemaal wit en worden ze voorzien van zwarte logo’s, die aangeven welke brandstof het betreft. De etiketten voor benzines worden rond, diesel ga je herkennen aan de vierkante logo’s en LPG krijgt een ruitvormig logo.

In die logo’s komt een letter te staan, gevolgd door een nummer. Dat betekent dat benzine – ook wel euro 98 – de letter ‘E’ krijgt, gevolgd door een cijfer dat aangeeft hoeveel biobrandstof de benzine bevat. Zo wordt euro 98 binnenkort E5, euro 95 kom je straks tegen als E10. Bij diesel komt er een ‘B’ in het vierkantje te staan, eveneens gevolgd door een getal dat de hoeveelheid biobrandstof aangeeft (B7 of B10). Je kunt ook een vierkantje met de letters ‘XTL’ erin tegenkomen; dat label staat voor synthetische diesel. Rijdt jouw auto op gas? Dan moet je straks bij de ruitvormige etiketten zijn (H2, CNG, LPG en LNG).

Verwarrend?

Volgens Huyskens zullen de nieuwe benamingen even wennen zijn. ‘Maar ik verwacht niet dat tankstations de komende weken allemaal massaal worden gestript en alleen de nieuwe codes te zien zijn. We zullen nog een hele poos beide benamingen gebruiken.’

Wat bovendien handig is, is dat nieuwe auto’s worden voorzien van de nieuwe etiketten, bijvoorbeeld op de tankdop en in de gebruiksaanwijzing. Spannend vinden we het wel…

Bron: Margriet | Beeld: iStock