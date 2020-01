Te druk? Stress geeft deze 5 effecten op je lichaam

We zijn met z’n allen maar wat druk. We hebben ons Instagram-profiel om op orde te houden, onze kinderen moeten van en naar speeldates, pianoles en paardrijden, wijzelf hebben nog een afspraak met vriendinnen staan en -oh God bijna vergeten- ook nog een date met de man, en tussendoor moeten we ook nog werken om geld te verdienen. Daarbij houdt het leven zich ook niet altijd aan de afspraak. We worden ziek, dierbaren overlijden. Te druk zijn en teveel spanning hebben, heeft een behoorlijk effect op je lichaam.

Een gejaagd leven leiden was lange tijd het symbool van succes. Met je telefoon tussen schouder en oor je kinderen van de crèche afhalen omdat je nog een belangrijke deal moest bespreken was niets geks. En nadat de kinderen op bed lagen was het tijd om de presentatie voor morgen nog even in elkaar te flansen. Daarna nog een uurtje Netflixen en een rondje social media voordat we ons bed in stapten. Het enige moment dat ons lijf rust had, was als wij zelf naar dromenland vertrokken waren.

Te druk zijn geeft deze 5 effecten

Maar dat een gejaagd leven eigenlijk het tegenovergestelde is van succes beginnen we ons steeds beter te realiseren. Te druk zijn heeft namelijk een boel schadelijke effecten op je lichaam. We zetten ze voor je op een rij.

Moe, moeder, moeist Wie is er nou niet moe? Juist. Doordat we allemaal moe zijn en het een collectief probleem geworden is, denken we dat moe zijn normaal (en dus niet erg) is. Dat is niet het geval. Moe zijn is een teken dat je lichaam te weinig energie heeft. Als je constant moe bent, ga je ook slechter slapen, wat de moeheid in stand houdt. Pijn in je nek De meerderheid van de werkende mens zit het grootste deel van de dag achter een computer. Dus pijn aan de nek en schouders? Dat is vast daar aan te danken. Zou kunnen natuurlijk. Maar een stijve nek en schouders ontstaan ook door stress. Komt de pijn na een paar bezoeken aan de fysiotherapeut weer terug? Dan is het goed om eens kritisch je leven en je stresslevel onder de loep te nemen. Hoofdpijn Voortkomend uit de gespannen nek en schouders ontstaat ook vaak hoofdpijn. Neem eens geen aspirientje maar stop met wat je aan het doen bent en neem rust tot je je weer beter voelt. Het slikken van een pijnstiller is namelijk het negeren van het signaal dat je lichaam geeft dat je je te druk maakt. Natuurlijk moet je soms door, maar neem de hoofdpijn wel serieus. Vergeetachtig Ga je naar de supermarkt zonder een lijstje (omdat er toch maar een paar dingen opstonden) en kun je in de supermarkt alleen nog maar op de pindakaas komen? Ook dat komt door spanning en stress. Doordat er zoveel in je hoofd omgaat is er geen ruimte meer voor boodschappenlijstjes. Zie het als een teken aan de wand om er iets mee te gaan doen. Steeds maar kwakkelen Loop je regelmatig met een verstopte neus, en ben je snel grieperig? Dat betekent dat je weerstand laag is. Als er ook maar een minuscuul virusje rondwaart zal jouw lichaam het direct oppikken omdat je immuunsysteem door stress slechter functioneert. Voldoende rust, beweging en gezond eten (en dus vermindering van stress) zal je hierbij helpen.

