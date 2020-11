Hoe scheid je het kaf van het koren als recruiter bij een groot techbedrijf als Adyen werkt, waar je 40.000 cv’s per jaar ontvangt? Door te letten op iemands waarden en de manier van werken, niet zozeer op iemands eerdere werkervaring.

Dat vertelt Stephanie Fernandez Buch, Head of Global Recruitment bij betaalplatform Adyen, aan Business Insider.

Explosieve groei

Inmiddels is Adyen een bedrijf waar we allemaal (onbewust) gebruik van maken. Het betaalplatform zorgt ervoor dat bedrijven en klanten wereldwijd op een gemakkelijke manier bij elkaar kunnen afrekenen. Niet zo gek dus dat het techbedrijf de afgelopen jaren flink is gegroeid. Ontving Stephanie Fernandez Buch zo’n vier jaar geleden nog geen 10.000 curricula vitae per jaar, nu vallen er meer dan 40.000 cv’s op de deurmat.

Manier van werken

Aan haar de taak om al die cv’s te doorspitten, sollicitatiegesprekken te houden en de beste kandidaten voor het bedrijf te selecteren. Waar let ze op? Niet zozeer op iemands ervaring. “Je hoeft niet per se ervaring in de payment-industrie te hebben”, zegt ze. “Het gaat er meer om dat mensen passen bij onze values en manier van werken.”

Ownership

Wat zijn dan die values en de manier van werken? Specifieke kwaliteiten kan ze niet noemen, maar één weet ze wel: bij Adyen moet je pro-actief uit de verf komen. “We vinden het belangrijk dat mensen ownership pakken. Neem de vrijheid en pak aan wat je denkt dat moet worden aangepakt. We zijn een groeiend bedrijf waarin je de handen uit de mouwen moet steken en waarin je samen de roadmap bepaalt. Die wordt niet opgelegd door de team lead”, aldus Fernandez Buch.

Zelf initiatief nemen

Die ‘roadmap’ is een belangrijke manier van werken voor Adyen. Het bedrijf kijkt naar wat er nodig is en wie daarvoor nodig zijn. “Je werkt in een team aan een oplossing. Dan wordt van je verwacht dat je kritisch naar het proces kijkt en ook initiatief neemt. We hebben liever dat mensen dingen zelf oppakken dan dat de manager zegt: dit moet jij nu doen.”

Dat maakt dat het samenwerken in een team voorop staat. En in het geval van Adyen kan het zijn dat je werkt in een team met collega’s uit verschillende culturen en tijdzones. Daarbij heeft ook persoonlijk contact de voorkeur: bij een idee of proces worden verschillende personen betrokken en bij voorkeur wordt de telefoon gepakt in plaats van een e-mail gestuurd.

Naast ownership, initiatief en een persoonlijke benadering hecht de recruitment-afdeling van Adyen ook waarde aan iemands besluitvorming – hoe en waarom heb je iets op een bepaalde manier aangepakt? –, en communicatie. Het hele interviews met tips en tricks voor een goed cv en een goede eerste indruk kun je hier lezen.