Je telefoon op tafel in een restaurant zorgt dus voor verveling

Heb je eindelijk een dinner date met je vriendinnen kunnen inplannen, zit iedereen vervolgens continu met haar telefoon te spelen. Niets irritanter dan dat. Maar terwijl jij misschien denkt dat iedereen dit doet omdat ze zich ontzettend vervelen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van British Columbia dat het juist heel anders zit.

Even een appje versturen, een mailtje beantwoorden of een foto maken van het fancy gerecht dat voor je staat: we kunnen nog wel even doorgaan met het aantal smoesjes die we regelmatig verzinnen om zo onze telefoon erbij te kunnen pakken. Maar… leuk is anders. Vooral wanneer je je bff’s al een tijdje niet meer hebt gezien en gesproken. Want terwijl jij misschien zit te wachten op smeuïge verhalen en juicy roddels, lijken je tafelgenoten juist meer geïnteresseerd te zijn in wat er zich in de buitenwereld afspeelt.

Vermaak

En dat terwijl het de sfeer er nou niet bepaald prettiger op maakt. Hoewel de meesten denken dat het niet zoveel kwaad kan, verpest het wel degelijk het moment van samenzijn. ‘We genieten minder van de tijd die we met vrienden en familie doorbrengen als we onze telefoons gebruiken’, vertelt onderzoeker Ryan Dwyer. ‘Verrassend was dat mensen zich meer verveelden als hun mobiel op tafel lag tijdens een etentje. Wij hadden verwacht dat de telefoon juist voor extra vermaak zou zorgen.’

Afgeleid

Nou, niet dus. Tijdens het onderzoek werden 300 deelnemers gevraagd om uit eten te gaan, zonder dat er iets gezegd werd over de exacte bedoeling van het onderzoek. Wel werd de ene groep gevraagd hun telefoon weg te leggen en mochten de anderen hun telefoon er gewoon bij houden. En raad eens: de mensen zónder telefoon hadden achteraf een leukere avond gehad, dan de mensen die hun telefoon er wel bij konden pakken. Ze raakten hierdoor meer afgeleid, genoten minder van de avond én raakte dus sneller verveeld.

Sfeer

Geen slecht idee dus om de volgende keer af te spreken om je telefoon allemaal in je tas te stoppen, en er ‘m weer pas bij te pakken wanneer jullie naar huis keren. Het zorgt namelijk niet alleen voor afleiding en verveling, het heeft ook zeker een grote invloed op onze gemoedstoestand. En hoewel het niet helemaal duidelijk is of dat dit komt doordat ze zelf met hun telefoon pingelen of hun gezelschap: je telefoon is en blijft een killer voor de sfeer van de avond. Weg ermee dus!

Bron: AD | Beeld: iStock