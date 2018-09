Het televisieseizoen is van start: dit zijn de programma’s die je niet wil missen

Na een prachtige zomer met vrijwel iedere dag mooi (héét!) weer kunnen we er nu niet meer omheen: het najaar is weer begonnen. Scholen, studies, de spits, het is allemaal weer van start gegaan. Een schrale troost: ook het nieuwe televisieseizoen draait vanaf deze week op volle toeren. En hoewel teevee zó passé is, zitten er een aantal programma’s tussen die het thuisblijven waard zijn. Of nou ja ‘thuisblijven,’ zeg maar terugkijken. Wij hebben de must-sees van dit seizoen voor je op een rij gezet.

Vanaf vandaag te zien

Snobs & sloebers, BNNVARA, maandag, 20:25 uur, NPO3

Vre-se-lijke opdrachten moeten de deelnemers van Snobs & sloebers voldoen om kans te maken op een geldprijs van €20.000,00. Snobs & sloebers is namelijk een spel en social experiment ineen. Jongeren met grote financiële problemen én jongeren met een dikke spaarrekening strijden samen voor de te verdelen pot.

Trippers, BNNVARA, maandag, 21:15 uur, NPO3

Maakte Tim Hofman vorig jaar nog grote indruk door zijn Trippers-reportage over drugscriminaliteit in de Filipijnen, dit nieuwe seizoen lijkt alles te overtreffen. Geraldine Kemper, Jan Versteegh, Linda Hakeboom en Maurice Lede duiken de wereld van favela’s, drugs en prostitutie in om antwoord te krijgen op vragen als ‘hoe komt het dat zo veel jonge Russische meisjes met een modellendroom in de wereld van sekswerkers terecht komen?, hoe overleef je de oorlog tussen politie, leger en drugsbendes in de favela’s van Rio? en en waarom slaan zigeuners elkaar tot bloedens toe op de bek wanneer ze een conflict hebben?

RTL Late Night met Twan Huys, maandag 22:30 uur (en vervolgens iedere doordeweekse avond), RTL4

Gaat het Twan Huys, die we natuurlijk allemaal kennen van zijn succesvolle programma College Tour, lukken om RTL Late Night terug op de kaart te zetten? Vanaf vanavond kunnen we het met eigen ogen aanschouwen, nu Twan definitief Tan vervangt. Waarom je dit niet wil missen: Twan Huys weet als geen ander antwoorden te krijgen op vragen waarvan jij niet wist dat je ze wilde stellen. Meestal een genot om naar zijn gesprekken te kijken, nu hopen dat het bij RTL Late Night wil lukken.

Holland’s Next Top Model, maandag, 20:30 uur, RTL5

Need we say more?

Vanaf morgen (dinsdag) te zien

Meer voor vrouwen, dinsdag, 21:15 uur, NPO3

We schreven er al eerder over: PowNed komt met de feministische docuserie ‘Meer voor vrouwen’, waarbij wordt onderzocht of feminisme niet meer dan wijvengezeik is, of dat er nog wel een strijd valt te winnen?

Vanaf woensdag te zien

Hoe bevalt Nederland?, woensdag, 20:35 uur, NPO1

In het nieuwe AVROTROS-programma Hoe Bevalt Nederland onderzoekt Ria Bremer aan de hand van de resultaten van een zwangerschapsonderzoek onder maar liefst 16.000 vrouwen de wereld van voortplantingsgeneeskunde. Hoe ging het 35 jaar geleden? Hoe gaat het nu? En wat kunnen we in de toekomst verwachten?

Adam zkt. Eva, woensdag, 20:30 uur, RTL5

Joshua! We gaan Joshua eindelijk zien in zijn nakie. Na zijn deelname in Temptation Island was het even wachten, maar nu is het moment eindelijk daar. Samen met 5 andere Bekende Nederlanders reist hij af naar de Filipijnen en gaat hij bloot op zoek naar een partner.

Vanaf donderdag te zien

Expeditie Robinson, donderdag, 20:30 uur, RTL5

Yay! We mogen weer gaan genieten van een nieuwe strijd tussen BN’ers en hun ego, Kamp Zuid versus Kamp Noord en de onbekenden tegen de sterren. Dit jaar doen onder meer Famke Louise, Nienke Plas, Jody Bernal en Toine van Pepertstraten mee. Wordt léuk!

Tot slot, twee bloedstollende Nederlandse series die je niet mag missen

Ik weet wie je bent, zondag, 21:10 uur, NPO3

Inmiddels zijn er al twee afleveringen uitgezonden van deze spannende thrillerserie Ik weet wie je bent. De altijd charmante Daan Schuurmans speelt een rijke advocaat met geheugenverlies. Hij is degene die zijn nichtje Anna als laatste gezien heeft sinds ze is vermist. Maar heeft hij wel echt geheugenverlies…? Terugkijken en meekijken, deze serie is de moeite waard.

Klem 2, vanaf donderdag 13 september, 20:30 uur, NPO1

Het eerste seizoen van Klem sloeg in als een bom en gelukkig begint nu eindelijk het tweede seizoen. Klem gaat over de brave Hugo Warmond (Barry Atsma), directeur MKB van de Belastingdienst. Hij raakte in seizoen 1 tegen zijn wil verstrengeld met ex-topcrimineel Marius Milner (Jacob Derwig). Nadat alles volledig in de soep liep in de seizoensfinale proberen Hugo en Marius het verleden te begraven. Ook leuk: Georgina Verbaan speelt wederom een formidabele rol.

Bonus materiaal: vanavond is Bridget Jones Diary op Net5.

Zo, nu sloffen aan en kijken maar. (Of is het te vroeg voor sloffen…)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.