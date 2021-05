Terug naar kantoor? Eén op de vijf werkgevers ziet dat wel zitten

Het is ruim een jaar geleden dat we massaal begonnen met thuiswerken. Hoewel dat voor freelancers misschien niets nieuws was, zorgde dit wel voor een hoop verandering voor de werknemers die normaal gesproken vijf dagen in de week op kantoor aan het bikkelen waren. Hoe kijken we daar nu naar, ruim een jaar later?

Je zou denken dat de meeste werknemers én werkgevers nu wel gewend zijn aan het feit dat het meeste werk gewoon vanaf de keukentafel verricht wordt. En dat dit eigenlijk best goed werkt. Toch denkt niet iedereen er op die manier over. Uit een peiling die gedaan werd door DVJ Insights blijkt dat één op de vijf werkgevers hun personeel toch liever weer fulltime op kantoor ziet zitten als de coronamaatregelen versoepeld worden.

Kantoor én thuis

Een groot deel van de werkgevers (59 procent) geeft in de enquête aan dat ze het liefst een mix hebben van werken op kantoor en vanuit huis. Dat is goed nieuws, want dit sluit – in de meeste gevallen – ook aan met wat de werknemers willen. Veel mensen willen het thuiswerken niet meer missen. Zeker de helft van de Nederlanders wil graag vanuit huis werken, bleek uit onderzoek van intermediair en de Nationale Vacaturebank vorig jaar. De voornaamste reden hiervan is dat mensen het waarderen dat ze geen reistijd hebben, zich thuis goed kunnen concentreren en dat ze flexibeler zijn met het indelen van hun eigen tijd.

Creativiteit vs. routinewerk

Misschien verlang je zelf ook wel naar werken op kantoor omdat je hé-le-maal klaar bent met die zoom-calls. Logisch ook, want creativiteit ontstaat nu eenmaal wat lastiger tijdens een digitale vergadering. Het zou dan ook fijn zijn als dit straks weer op kantoor kan gebeuren. Maar routinewerk? Dat kun je net zo goed thuis doen. Dat zou dan ook de perfecte balans zijn.

