Killing it: Paris Hilton laat in bijzondere documentaire zien hoe het vak ‘influencen’ écht begon

In een tijd waarin (bijna) iedereen influencer wil zijn, zou je bijna vergeten dat er ooit een wereld was waar het vak ‘influencen’ niet bestond. Herinner jij je nog hoe die wereld eruitziet? In de documentaire The American Meme laten de échte original influencers – zij die hun invloed via (social) media uitoefenden nog voordat het influencen werd genoemd – zien hoe zij de toon hebben gezet.

The American Meme

In The American Meme worden een aantal grootheden op het gebied van social media gevolgd, om te laten zien hoe zij platforms als Facebook en vooral Instagram gebruiken om hun imperia uit de bouwen. We noemen een Paris Hilton en een DJ Khaled, maar ook rasechte sarcasten als Josh Ostrovsky (@TheFatJewish), Brittany Furlan (bekend van Vine) en Kirill Bichutsky (@slutwhisperer) vertellen hun verhaal.

En die verhalen blijken stuk voor stuk bijzonder. Want zij, de meesters van de schone schijn, lijken te bezwijken onder hun zelfopgelegde druk of juist voor altijd te floreren onder diezelfde druk.

Paris Hilton

Vooral Paris Hilton maakt indruk in deze documentaire. De erfgename is 240 dagen per jaar onderweg naar nieuwe bestemmingen om te DJ’en, producten te lanceren of acte de présence te geven op feestjes van de elite. Maar Paris is vooral onderweg om continu in contact te blijven met haar fans. Een oneindige vorm van engagement, die zich zowel online als offline afspeelt.

En misschien weet je het niet, maar het is Paris Hilton geweest die, geheel uit eigen initiatief, de selfie heeft uitgevonden. Sindsdien is er een generatie social mediasterren opgestaan om hun heroïsche, hapklare merken de digitale ruimte in te schieten. Miljoenen kijkers volgen de dagelijkse capriolen van Paris, Khaled, Josh, Brittany en Kirill en de ‘original influencers’ weten er handig gebruik van te maken. Vergeet Kim Kardashian en Chiara Ferrgani, het zijn deze namen waarmee het is begonnen.

Tribeca Film Festival

De documentaire ging afgelopen april in première op het Tribeca Film Festival en werd daar met lovende kritieken ontvangen. De documentaire, geregisseerd door Bert Marcus, laat de meest kwetsbare kant van influencers zien en dat is – vooral bij La Hilton –best bijzonder. Nu te zien op Netflix!

