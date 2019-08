The Wedding Crasher: deze vrouw bezoekt onuitgenodigd bruiloften en steelt cadeaus

Slim en duivels tegelijkertijd: een vrouw uit Texas struinde onuitgenodigd bruiloften af, poseerde als gezellige gast en ging er stiekem vandoor met de cadeaus. Jup, het is the wedding crasher in een heel ander daglicht.

Plaats van delict is San Antonio, in de Amerikaanse staat Texas. Daar is de lokale politie op zoek naar – zoals ze de zaak hebben benoemd – de ‘wedding crasher.’ Deze onbekende vrouw zou inmiddels vier bruiloften hebben bezocht, zonder te zijn uitgenodigd, en met haar grijpgrage vingers een aantal cadeaus hebben meegenomen.

Enveloppen en cadeaukaarten

Nu horen we je denken; hoe neem je ongezien een broodrooster mee? Welnu, the wedding crasher ging iets zorgvuldiger te werk en nam voornamelijk enveloppen en cadeaukaarten mee. Plus, de vrouw had zich goed voorbereid. Rhonda Holland, voorzitter van New Braunfels Wedding Chamber (een soort van vereniging voor trouwlocaties en wedding planners) herkent de vrouw van de video’s. ‘Tijdens de zomer houden we altijd veel open dagen voor onze trouwlocaties en ik besef nu dat ik die vrouw heb zien ronddwalen op verschillende locaties.’

Beelden van de vrouw zijn opgedoken nadat de politie een aantal gestolen cadeaukaarten heeft kunnen traceren na aankopen in winkels. ‘Dat blijkt echt de doorbraak in dit onderzoek. De winkels waar de cadeaukaarten zijn ingewisseld, hebben ons video’s van de vrouw kunnen sturen. Zo kwamen we erachter dat het gaat om één en dezelfde persoon,’ aldus sheriff Scott Frakes in gesprek met KENS5.

Vooralsnog is the wedding crasher nog niet gevonden De politie trekt een beloning van 4.000 dollar uit voor de gouden tip. Anyone?

Bron: TheCut | beeld: Shutterstock