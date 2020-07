De 3 signalen dat jouw collega gebukt gaat onder thuiswerk-stress

Thuiswerken is op papier heerlijk. Vlak voor de werkdag begint uit je bed rollen, in joggingbroek videobellen, ondertussen een wasje draaien: genieten. Toch is de praktijk in veel gevallen stressvoller.

Je collega kan om eindeloos veel redenen kampen met thuiswerk-stress. Omdat haar baan onzeker is, omdat ze tussendoor een gezin moet runnen of omdat ze simpelweg het sociale contact met andere collega’s mist en thuis langzaam wegkwijnt – om maar wat te noemen.

Lijn tussen werk en privé

Dan komt bij het thuiswerken nog een probleem kijken. De lijn tussen werk en privé is vervaagd. Als de laptop toch nog opengeklapt staat op de werktafel, kun je net zo goed nog even dat mailtje beantwoorden. Wanneer je na werktijd niet een fysieke deur achter je dichttrekt, is het ook figuurlijk lastig afstand te doen van je werk.

Signalen thuiswerk-stress

Extra lastig is het feit dat je door al dat thuiswerken niet direct aan een collega ziet of ze het moeilijk heeft. Achter een korrelige webcam zie je niet de doffe blik in iemands ogen en de gespannen schouders van lang en verkrampt achter een laptop zitten. Maak je je zorgen over een collega? Dan kun je eens letten op de volgende drie signalen.

1. Ze lijkt snel afgeleid en afwezig

Is ze normaal altijd punctueel en vergeet ze nu videomeetings? Of is ze standaard te laat voor meetings? Kun je haar moeilijk bereiken en lijkt ze afwezig in haar reacties? Vooral wanneer een collega normaal gesproken alert en gefocust is, is dit een duidelijk teken dat er iets aan de hand is.

2. Ze is gehumeurd

Iedereen heeft goede en slechte dagen. Is zij de laatste wel erg snel geïrriteerd, boos of gefrustreerd? Dat kan een duidelijk signaal zijn van stress. Misschien focust je collega zich op alles wat niet goed gaat en waar ze zich druk om maakt.

3. Ze voelt zich overweldigd

Misschien maakt ze zich grote zorgen over haar baan en werkt ze daardoor nog harder dan normaal. Het lijkt misschien alsof alles a-okay gaat, maar achter die Zoom-facade kampt ze wellicht met de hoge druk. Onderschat ook niet het effect van een veranderd slaappatroon en de stress die een pandemie met zich meebrengt. Als iemand zichtbaar worstelt, zie je waarschijnlijk pas het topje van de ijsberg.

Specifieke vragen

De vraag hoe het met iemand gaat, levert je waarschijnlijk niet de antwoorden op die je zoekt. Probeer daarom specifiekere vragen te stellen. Op welk moment van de dag voelt ze zich het productiefst? Wat vindt ze het belangrijkste element van een bepaald project? Wat is ze bang te verliezen? Neem zelf de rol in van neutrale observant om te voorkomen dat iemand in de verdediging schiet. Schroom daarbij ook niet je eigen onzekerheden en struggles te delen.

Wat je ook doet: stel een gesprek niet uit als je vermoedt dat het niet goed gaat met een collega tot je elkaar face to face ziet. Zo voorkom je dat iets (onnodig) escaleert.

Dus als je ons zoekt…

Bron: Huffington Post | Beeld: iStock