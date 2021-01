Thuiswerken is een flinke uitdaging, zelfs nu we het al bijna een jaar – besef dat even – doen. Merk je dat je het moeilijk vindt om te stoppen en werk je dus véél harder en langer dan op kantoor? Met deze tips houd je de balans.

Daar waar we in het begin van het coronavirus thuiswerken heerlijk vonden (urenlang in pyjama blijven, super deluxe lunches bouwen en geen reistijd) komt het ons inmiddels de neus uit. De muren vliegen op ons af, we missen de small talk bij ’t koffiezetapparaat en vooral: omringd zijn door mensen in plaats van computerschermen.

Working 9 to 8?

Helaas lijkt het erop dat het nog wel een poos gaat duren voor we ons normale werkleven weer kunnen hervatten. En dus is het belangrijker dan ooit om op onszelf te passen. Vind je het lastig om op een normale werktijd te stoppen met werken, beantwoord je toch vaak nog een mail ’s avonds en open je nog voor het ontbijt al je laptop? Dan is het tijd om de balans terug te vinden.

Struggles van het thuiswerken

Het is lastig, want zonder fysiek aanwezig te zijn voelt het alsof je extra hard moet werken om niet vergeten te worden. En het gevoel dat je moet bewijzen écht aan het werk te zijn, zorgt ervoor dat je veel sneller reageert op mails. Zelfs als de berichten niet belangrijk zijn. We snappen het maar al te goed, maar toch is rust in je hoofd en werkleven belangrijk om niet volledig overspannen de coronatijd uit te komen.

Balans hervinden

Laat jezelf geen slaaf van je mailbox zijn. In plaats van direct te reageren wanneer er een nieuwe mail binnenkomt, kun je beter een vast tijdstip (of twee) in je agenda blokken. Op die gezette tijdstippen, bijvoorbeeld in de ochtend en einde middag, beantwoord je de mails. Zo kun je ongestoord werken, zonder telkens uit je concentratie te worden gehaald.

Plan meetings op gezette tijden, in plaats van dat ze telkens op een ander tijdstip tussendoor moeten. Spreek dit af met je collega of leidinggevende, zodat je je hier rustig op voor kunt bereiden. Dit voorkomt dat je plots een meeting hebt en uit je concentratie wordt gerukt, waardoor je werkzaamheden lastiger zijn om af te maken.

Het is gemakkelijk om tussen het werken door de afwas te doen, éven de vloer te dweilen en de was op te hangen. Handig, maar erg ineffectief. Kies er liever voor om dit na je werkdag te doen, of voor je aan je werkdag vanuit huis begint. Zo houd je privé en werk gescheiden, en voorkom je dat je allerlei dingen voor de helft doet.

Zit je de hele dag achter je laptop? Zet dan de wekker voor het nemen van pauzes, zodat je niet vergeet te eten en te bewegen. Misschien voelt het als spijbelen wanneer je een frisse neus haalt, maar het maakt je véél productiever dan wanneer je niet achter je computer vandaan komt. En het is nog een stuk gezonder ook.

Neem je telefoon niet mee de slaapkamer in. Probeer dit écht niet te doen, en probeer dan ook pas je mail en telefoon te pakken nadat je rustig gedoucht, je aangekleed en gegeten hebt. Gun jezelf een rustige start van de dag, zodat je zonder stress aan je thuiswerkdag kunt beginnen.

Werkdag voorbij? Plan dan iets af en toe iets leuks, zodat je niet in de verleiding komt om je laptop toch weer te openen. Een vriendin bellen, wandelen met je hubby of een filmavond in je uppie… Met iets leuks op de planning voorkom je te lange werkdagen en maak je het vele thuiszitten nog een stuk leuker ook. Winning, dus.

