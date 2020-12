Bevalt dat thuiswerken wel? Zo kaart je het aan bij je manager

De een verlangt terug naar de rumoerige kantoortuin, terwijl de ander eigenlijk wel lekker gaat op dat thuiswerken. Maar ja, zodra alles dadelijk weer ‘normaal’ is – komt die tijd ooit, zul je misschien denken – word je gewoon weer verwacht op locatie. Zo kaart je aan bij je manager dat je vanuit huis aan de slag wil.

Uitzendbureau Walters People heeft wat handige adviezen om het gesprek aan te gaan. Allereerst is het verstandig om hierbij goed naar jezelf te kijken. Werk je ook écht net zo goed of zelfs beter vanuit huis of is er in elk hoekje wel wat afleiding te vinden? Als je inderdaad gewoon even productief bent als op kantoor, dan kun je dat ook aangeven bij je manager. Daardoor ontstaat er het vertrouwen dat je werk ook heus wel af gaat komen vanuit huis.

Thuiswerken manager

Misschien mag je wel wat dagen thuiswerken, maar word je toch echt wel een paar keer in de week op kantoor verwacht. Als je het liefst gewoon volledig vanuit je eigen omgeving aan de slag gaat, zul je dat goed moeten onderbouwen. Noem bijvoorbeeld de voordelen op van thuiswerken voor zowel jou maar ook voor het bedrijf. Ook kun je bijvoorbeeld de stijgende cijfers laten zien of andere rapporten waaruit blijkt dat je prestaties juist vooruit zijn gegaan de afgelopen tijd. Heb je dat niet? Dan kun je ook aangeven dat je nu eenmaal minder last hebt van stress en afleiding én beter in je vel zit. Je mentale gezondheid is heel wat waard.

Plan de campagne

Daarnaast is het natuurlijk handig om al te bedenken hoe je dit voor je ziet. Niet alleen voor de korte termijn, maar ook op de langere termijn. Misschien kun je voorstellen wel af en toe (één keer in de maand bijvoorbeeld) naar kantoor te komen, om dan wat dingen face-to-face door te spreken. En denk goed na over hoe je jouw (werk)tijd wil én mag indelen. Moet je gewoon van 9 tot 5 achter je laptop zitten of is het ook prima om tussendoor te sporten en dan wat langer door te gaan? Wanneer je voor elke hindernis een oplossing hebt, zal je manager misschien sneller overstag gaan.

Aanpassen

Maar: wees hierin wel bereid wat aanpassingen te doen. Hoewel je nog zo graag lekker 40 uur vanuit je eigen omgeving werkt, is dat misschien geen optie. Je kunt ook overwegen om het eerst in een proefperiode te doen. Daarbij ga je nog wel één of twee dagen per week naar kantoor en de rest thuis. Langzaam bouw je dit af naar nog maar één maal op de werkvloer en misschien wel uiteindelijk naar wat je écht wilt. Wie weet laat je manager je na een tijd wel weer helemaal thuiswerken.

