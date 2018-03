Thuiswerken met een baby, hoe dan?

De kraamweek zit erop (allang trouwens), de slapeloze nachten kun je handelen en je bent gewend geraakt aan je nieuwe rol als moeder, kortom: tijd om weer te gaan werken. Als freelancer heb je de luxe dat je vanuit huis kan werken máár kan dat ook met een baby? Jawel joh, terwijl je kleine slaapt, in de box speelt of rondkruipt door de woonkamer kun jij prima mailtjes versturen, telefoontjes plegen en presentaties in elkaar zetten. Of klinkt dat te mooi om waar te zijn…

Met deze handigheidjes maak je een thuiswerkdag voor jezelf én je baby zo leuk en succesvol mogelijk:

Tip 1. Dutje is werken

Slaapjes zijn hét moment om even te knallen! Klinkt nogal voor de hand liggend is het niet. Je blijft of te lang naar je slapende creatie kijken en/of je pakt je telefoon erbij om apps van dagen terug te beantwoorden, Instagram aan een grondig onderzoek te onderwerpen of je pleurt alles van de Zara (kids, baby afdeling) in je digitale winkelmand. Niet. Meer. Doen. Nu kun je onafgebroken je mailbox bijwerken, aan de telefoon hangen en die ene presentatie vertalen naar het Engels, doe dat dan ook.

Tip 2. Pas je werkplek aan

Zet je werktafel annex eettafel naast de box (of andersom, een box op wieltjes biedt uitkomst). Vanachter je laptop heb je prima zicht op je spelende of slapende baby. Let wel: laat je niet teveel afleiden, want dan krijg je nog geen werk gedaan. Huilbui? Geef hem of haar een andere rammelaar/knuffel of zet een muziekdoosje neer. Heeft je spruit behoefte aan (fysiek) contact? Neem hem of haar in de draagzak. Je kunt best even tikken met een baby op je buik. Speen erin en wie weet breekt dan al het middagdutje aan.

Tip 3. Omarm pauzes, meerdere pauzes

Moeite om geconcentreerd te blijven (en überhaupt werk te verzetten)? Las meerdere pauzes in. Vergelijk het met een koffie/klets/lunchpauze op kantoor, alleen ben jij nu je baby aan het entertainen. En je drukke hoofd aan het leegmaken. Een blokje met de kinderwagen, inclusief frisse buitenlucht, fluitende vogels en een zacht voorjaarszonnetje, doet wonderen.

Tip 4. Acht uur werken?

Gaat niet gebeuren, soit! Want, het ‘nieuwe werken’ draait om output en niet om het aantal werkuren. Vijf uur fully gefocust werken is ook goed. En zo nodig kruip je diezelfde avond nog even achter de laptop. Of werk je de volgende keer bij je opdrachtgever op kantoor, in plaats van thuis. Het is wel handig van tijd tot tijd een kantoordag in te plannen, zo weet je wat er speelt.

Tip 5. Durf hulptroepen in te schakelen

Een zieke baby die alleen maar gedragen en gewiegd wil worden maar zware deadlinestress? Vraag om hulp. Misschien is er iemand in je omgeving die een paar uurtjes op kan passen, denk: oma/opa, zusje, buurmeisje. Jij kan je dan boven (in de werkkamer) terugtrekken, je werk afleveren en daarna weer moedertje spelen, ehm zíjn.

Tip 6. Accepteer dat het ook anders kan lopen

Als je vanuit huis werkt met een baby, dan kan een werkdag anders lopen. Je kunt je deadline missen, een telefonisch interview vergeten of een klus niet kunnen aannemen. Ga daar niet van balen maar accepteer de verandering. Zorg er wel voor dat je je opdrachtgever(s) tijdig op de hoogte stelt en geef direct aan wanneer je wel kunt leveren. Slaapt je kindje al nachten door, ga dan tegelijkertijd met hem/haar naar bed. In plaats van dat ook jij richting dromenland keert las je een werkuurtje (of twee) achter je laptop in, superdeluxe vanuit je bed.

Tip 7. Geniet van het thuiswerken

Het is een feestje! Je deelt je eigen tijd in, geeft geen euro uit aan de kinderopvang, hoeft geen vrije dag op te nemen als de kleine ziek is, hangt hem/haar aan de tiet (of geeft de fles) wanneer je wil én -het allerbelangrijkst- je hoeft niets te missen.

