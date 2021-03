Wil je liever niet meer thuiswerken met je partner? Je bent niet de enige

Het thuiswerken duurt nu inmiddels al ruim een jaar. En hoewel je je partner echt de liefste op aarde vindt (meestal dan), is 24/7 op elkaars lip zitten nu niet écht bevorderlijk voor jullie relatie. Je bent dan ook niet de enige die wel toe is aan wat ruimte. Los van elkaar. Op een kantoor of zo.

Want wel dertig procent van de thuiswerkende Nederlands zou als dit allemaal voorbij is – dat moment komt, echt – liever niet meer vanuit huis werken met hun partner. Ai.

Thuiswerken partner

Dat blijkt uit onderzoek van Acties.nl. Hiervoor werden maar liefst 1.006 Nederlanders ondervraagd die dus met hun partner vanuit huis aan de slag moeten. Ook vindt een zevende het thuiswerken van negatieve invloed op hun relatie. En wat vinden we dan vooral zo irritant? Nou, het geluidsoverlast. Noem het volume van je lief tijdens (video)calls (32 procent) of juist het gestoord worden tijdens een belangrijk gesprek (20 procent).

Rekening houden

Daarnaast zijn onvoldoende helpen in het huishouden en de deurbel (euh, say what) ook nog een grote irritatiefactor. En ja, veertien procent van de ondervraagden vindt dus ook dat hun partner te weinig rekening met hen houdt. Bij dat andere gedeelte thuiswerkers is het ook niet alleen maar gezellig hoor. Wel 25 procent van hen vindt dat ze zelf meer bedachtzaam zijn dan hun vriend of vriendin. Kortom, sommige mensen snakken overduidelijk weer naar de kantoor(tuin). Al is dat aan de keukentafel aan de slag mogen natuurlijk soms óók best lekker. Bananenbrood nog, anyone?

