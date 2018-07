Thuiswerken zó doe je dat

Wist je dat: het vandaag Nationale Thuiswerkdag is? Komt jou, werkend op je dakterras met de zon op je bol en een Ibiza lounge muziekje op de achtergrond, vast goed uit. Enfin, thuiswerken is geaccepteerd! A good thing, de treinen zijn iets minder overvol, de autowegen zijn iets minder druk en je ziet je kids meer. Toch is niet iedereen goed in thuiswerken. Je bent snel afgeleid: checkt Facebook te vaak, kijkt een aflevering (of twee) van Netflix-serie Good Girls, gaat met je dochters de hond uitlaten (en koffie drinken én lunchen).

Met deze tips maak je een productieve dag van jouw thuiswerkdag:

#1 Sta vroeg op

Iets later dan normaal kan, je hoeft immers geen trein te halen. Of in de auto te stappen. Maar wijk niet teveel af van de normale tijd dat je opstaat. Goed begin is het halve werk! Enne, ga niet de hele dag in pyjama werken. Door je ’s ochtends aan te kleden, geef je aan je hersenen het bericht dat je van ‘slaapmodus’ naar ‘werkmodus’ gaat. Ook belangrijk: je humeur, zorg dat je met het goede been uit bed stapt.

#2 Maak een strakke planning

En hou je eraan! Wat prio heeft tackle je als eerst en vervolgens werk je de to do lijst af. Je concentratie daalt tijdens de dag dus het is slimmer de minder belangrijke taken voor na de middag te houden. Wat ook goed werkt, spreek met jezelf af dat je ‘iets’ mag doen (zoals: een lunch buiten de deur, een ommetje met de hond), als je dat belangrijke voorstel conform deadline heb ingeleverd. Afvinken maar!

#3 Laat je niet afleiden

Een lastige. Helemaal als je Instagram Story volstaat van mensen aan het water, bij de Nijmeegse Vierdaagse of op vakantie. Oplossing? Heb je je telefoon niet nodig voor je werk, leg ‘m dan weg. Of zet ‘m uit. Wat je moet doen voor je werk comes first. Je kunt rond 16.00 even een social media rondje doen, net voordat je de was uithangt op het balkon.

#4 Luister vrolijke muziek

Waar je energie van krijgt. Muziek bepaalt immers hoe jij je voelt. En dat je grotendeels van de tijd meezingt kan (is leuk), maar zorg dat het niet gaat storen – dat je de songteksten van Bruno Mars in je e-mail tikt.

#5 Kies een goede spot uit

Nee, niet je bed, niet de bank en ook niet die chill-stoel met voetenbank. Kruip achter je bureau in de werkkamer of schuif aan aan de eettafel in de woonkamer. Je hebt plekken om te ontspannen en om te werken.

#6 Hou een online lijntje met collega’s

Nadeel van thuiswerken? Binding met collega’s. In dit digitale tijdperk kan je in contact blijven, via Slack (online chatprogramma, red) of de groepsapp, maar het is niet hetzelfde als naast elkaar, tegenover elkaar werken: samen plannen smeden en deadlines nailen. Tijdens een thuiswerkdag is het belangrijk dat je je collega’s op de hoogte houdt.

#7 Zet grenzen voor familie en vrienden

Thuiswerken is niet lang leven de lol, ook niet ten tijden van een hittegolf in eigen land. Hoe moeilijk ook: zorg er zoveel mogelijk voor dat werk en privé gescheiden blijven. Dit begint al bij het maken van een planning (punt 2), plan geen werk in op dagen dat je sociale- of familieverplichtingen hebt. Of geen oppas hebt voor je huilende baby.

Bron: HLN.be | Popsugar.co.uk

