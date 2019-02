Timtation maar dan op z’n Hofmans: in nieuwe aflevering ‘Boos’ is te zien hoe ex-verleidster Chloe mensen oplicht

In de nieuwste aflevering van Tim Hofman’s Boos komen twee werelden samen waarvan je niet had gedacht dat ze ooit samen zouden komen: de wereld van Tim Hofman & #kutMarije en de wereld van Temptation Island’s Chloë Vranken. De ex-verleidster zou 15 piepjonge modellen hebben opgelicht voor haar modemerk Clo Clothing.

Chloë’s temptation

Na haar deelname aan Temptation Island zag Chloë haar kans schoon om haar eigen modemerk op te richten. Daarvoor had ze modellen nodig en via Instagram deed ze een oproep. Een casting volgde en tijdens die casting zijn er mondelinge afspraken gemaakt die later bevestigd zijn in een mail. De modellen zouden een fee krijgen voor de verrichte werkzaamheden, hun reiskosten zouden vergoed worden, ze zouden gratis kleding krijgen en ze mochten de foto’s gebruiken voor hun portfolio.

In totaal werden 15 meisjes van ongeveer 18 jaar aangenomen voor de eerste shoot. Eenmaal daar aangekomen, moesten de meiden een contract ondertekenen. Dat contract kwam totaal niet overeen met de eerder gemaakte afspraken. Zo zouden de modellen niets betaald krijgen en was er ook geen sprake van een reiskostenvergoeding of gratis kleding.

Misleiders

Drie van de jonge modellen kloppen bij Tim Hofman aan voor hulp en we weten immers: Tim kan niet tegen (juridisch) onrecht. Samen met de meiden besluit hij Chloë bij haar thuis te verrassen met een dream date. In plaats van een romantische verleiding, staat Chloë opeens oog in oog met de modellen die ze heeft opgelicht. En daar is de Belgische schone niet van gediend. Ze gooit de deur hysterisch dicht en stuurt haar moeder als blaffende bulldog op Tim af.

De politie komt en uiteindelijk moeten Tim en zijn entourage met lege handen afdruipen. Zowel Chloë en haar moeder willen geen reactie geven.

Chloë is on fyre (pun intended)

Het is niet de eerste keer dat Chloë publiekelijk wordt beschuldigd van leugens. Tijdens haar deelname aan Temptation Island deden geruchten de ronde dat Chloë escort zou zijn geweest. Dit heeft de realityster altijd ontkent, maar werd later bevestigd door ex-verleidster Yasmine. Tijdens een flinke catfight – die deels werd uitgevochten op Instagram – hing Yasmine de vuile was over Chloë maar al te graag buiten.

Wij zijn benieuwd of Chloë uiteindelijk nog reageert op Tim.

