Tiny house: wonen op 20-30m² (wij probeerden het voor je uit)

Je probeert wat minder vlees te eten, denkt na waar je je kleding koopt, kiest groenten uit het seizoen… eigenlijk ben je qua duurzaamheid best leuk bezig.

Alleen je huis is vaak niet erg milieuvriendelijk, duur (in aanschaf, energie en in onderhoud) en staat vol spullen die je niet allemaal echt nodig hebt (kom er maar in, Marie Kondo!). Herkenbaar?

Minder ruimte, maar meer ruimte voor jou

Uitgerekend in Amerika – het land van groot, groter, grootst – hebben ze daar wat op gevonden: tiny houses. Dat zijn, zoals de naam al doet vermoeden, kleine huisjes (zo’n 20-30m²), maar wel slim ingedeeld en milieuvriendelijk afgewerkt. De gedachte erachter is dat je meer krijgt door te kiezen voor minder: minder onderhoud, spullen, energieverbruik, kosten, ecologische footprint… Ook in Nederland neemt de belangstelling voor deze kleine huisjes toe. Daar is de krappe woningmarkt natuurlijk wel debet aan, maar klein wonen heeft ook echt zijn charme.

Een tiny huisje met een tiny moestuintje

Of je nu interesse hebt om permanent in een tiny house te gaan wonen, of je gewoon eens wilt ervaren hoe het is: dat kan, ook in Nederland. Bij Droompark De Zanding in Otterlo staan zes tiny houses in een cirkel rondom een grote vuurplaats en een houtgestookte hottub. Er is ook een tiny moestuintje met kruiden, dit allemaal om te zorgen dat je samen met je buren geniet van de gedeelde buitenruimte. In de benedenruimte van het tiny house staan een bank met een klein tafeltje, er is een meterkast, een redelijk grote keuken met kookplaat, koelkast en oven en een douche/toiletruimte. De trap naar de vide doet tevens dienst als opbergruimte: onder alle treden is plek voor spullen. Het huisje heeft halverwege een vide met de slaapkamer, afgeschermd door een glasplaat. Daar moet je wel kruipend je bed in, het is te laag om te staan, maar het dakraam met fantastisch uitzicht op de sterrenhemel maakt alles goed. Het huisje is licht en gezellig, maar het meest opvallende is wel het totale gebrek aan troep. Dat wíl je natuurlijk ook niet als je klein woont, maar het geeft wel meteen een enorm gevoel van rust.

Leuke dingen voor de mensen

Het is sowieso een lesje in ‘anders wonen’: je ziet alles in één oogopslag, dus het is handig om niet te veel rommel te laten slingeren én het is fijn als je er met iemand bent met wie je goed kunt opschieten. Je kunt elkaar namelijk niet ontlopen en er is geen plek (behalve het toilet) waar je elkaar niet kunt zien. Aan de andere kant is er buiten volop ruimte en zijn er op de Veluwe zat leuke dingen te doen en te ontdekken. Wij bezochten onder andere Paleis het Loo, waar tot 27 augustus 2017 de tentoonstelling ‘Chapeaux, de hoeden van koningin Beatrix’ te zien is, lunchten heerlijk bij Paviljoen de Posbank en liepen een stuk over de bloeiende heide. Alle drie een aanrader. En die tiny houses, dus. Die wil je echt wel even beleefd hebben. Ze zijn te huur en te koop (vanaf € 59.500 inclusief BTW, exclusief kavel).

