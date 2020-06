De tip voor werkloze jongeren: ‘Pak alle kansen aan die je krijgt’

Het aantal jongeren (15 tot 25 jaar) dat werk heeft, is sinds de start van de coronacrisis gedaald met 139.000. Er is bijna een verdriedubbeling van WW-uitkeringen: van 11.000 uitkeringen (februari) naar 31.000 (mei). Dat zijn de harde cijfers. Wat zijn nu de beste adviezen voor werkloze jongeren?

De sectoren waar veel jongeren werken zijn het hardst geraakt in de coronacrisis, vertelt Rob Witjes, arbeidsmarktexpert van het UWV. “De horeca, de evenementenbranche, de detailhandel. Daarnaast heeft 66 procent van de jongeren een flexcontract. In 2008 was dit nog 53 procent. Extreem veel jongeren zijn heel snel geraakt.”

Soufiane Oumghar (28) is jongerenadviseur bij de gemeente Amsterdam en komt genoeg jongeren tegen die hun (bij)baan hebben verloren. “Als er een vacature is, raakt die snel vervuld. Werkgevers hebben heel wat jongeren om uit te kiezen. Vaak krijgt de hoogst opgeleide of degene met de meeste werkervaring de baan. Dat zorgt ervoor dat kwetsbare jongeren met een minder goede startpositie nu achteraan sluiten in de rij.”

“Zorg dat er geen gat op je cv ontstaat. Vergroot je netwerk en investeer in jezelf en in je omgeving.” – Soufiane Oumghar, jongerenadviseur

Die onzekerheid zorgt voor veel frustraties bij werkloze jongeren, ziet Oumghar. “Veel teleurstellingen kunnen invloed hebben op het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van jongeren. Toch adviseer ik ze om veel te solliciteren en veel te proberen.”

Daarbij is het verstandig om niet te focussen op je droombaan, zegt Oumghar. “Elk werk brengt invulling en zelfontwikkeling. Wat je nu kiest hoeft niet een keus te zijn voor je hele leven. Zelf heb ik ook tientallen bijbaantjes gedaan voordat ik hier terecht kwam.”

Minder vacatures, maar nog wel mogelijkheden

Hoewel het aantal vacatures sinds maart gedaald is, is er nog steeds werk, zegt Witjes. “Zoals in de bezorging en in de agrarische sector. Ook start de horeca weer langzaam op. Er ontstaan weer iets meer mogelijkheden. En stel dat er wel weer evenementen worden toegestaan, dan krijg je weer een ander beeld.”

“Denk niet dat een hele branche op zijn gat ligt”, zegt Oumghar. “Doe open sollicitaties. Laat van je horen. Zodra bijvoorbeeld de horeca weer volop draait, hebben ze weer veel jongeren nodig. Als je je daar dan al kenbaar hebt gemaakt, word je sneller benaderd.”

“Ook in de distributie, logistiek, de schoonmaak en de zorg zijn banen te vinden”- Soufiane Oumghar, jongerenadviseur

Ook in de distributie, logistiek, de schoonmaak en de zorg zijn banen te vinden, zegt Oumghar. “Wij bekijken of jongeren kwaliteiten hebben om daar aan het werk te gaan. Een jongen die ik begeleide werkte eerst op Schiphol bij de bagageband en nu als schoonmaker in een ziekenhuis. In allebei de banen ben je individueel bezig en heb je een duidelijke taak.”

“Jongeren die taxichauffeur waren houden van autorijden, dus die tip ik pakketbezorging. Misschien niet iets wat ze altijd willen doen, maar het is beter dan drie maanden werkloos thuis zitten. Je verdient niet alleen geld, maar ook doe je nieuwe contacten op.”

Geen gat op je cv

Hoe kunnen pas afgestudeerden en werkloze jongeren hun kansen vergroten op deze arbeidsmarkt? Oumghar: “Zoek niet alleen banen die precies in je studierichting zijn, maar stel je wat breder op. Wees ondertussen maatschappelijk bezig, door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen. Dan ontstaat er geen gat op je cv en vergroot je je netwerk. Investeer in jezelf en in je omgeving.”

Dat gat op je cv lijkt misschien onvermijdelijk in de coronacrisis, maar als je je breed opstelt, kan er toch wel wat. Witjes: “Stel: je bent kok, en je wilt per se kok blijven. Je wacht tot hierin weer vacatures komen. Als de werkgever dan na enige tijd je cv bekijkt en ziet dat je het afgelopen half jaar niks gedaan hebt, geeft dat een minder positief beeld dan iemand die bijvoorbeeld asperges heeft gestoken op het land of in een magazijn heeft gewerkt.”

Het zal nog wel even duren voordat werkgevers het gaan durven om mensen vast in dienst te nemen, denkt Witjes. “Denk dus niet: die baan komt volgend jaar wel goed. Nee, pak alle mogelijkheden die je krijgt aangediend. Wees scherp op de kansen die er wel zijn.”

Germieke Smits via Nu.nl