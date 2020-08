Het kriebelt al een tijdje, misschien wel juist door de coronatijd: je wilt een andere baan. Maar hoe pak je een carrièreswitch aan? Wij geven zeven tips voor de switch!

De coronaperiode heeft mensen aan het denken gezet. Wat wil ik nu eigenlijk? Ben ik wel gelukkig met mijn werk? Je kunt wel

bedenken dat je het anders wilt, maar is dit het juiste moment? En bestaat er zoiets als het juiste moment. Deze tips helpen je om antwoord te krijgen op die vragen.

1. Kijk niet naar een ander, maar naar jezelf. Die ene baan is voor je vriendin misschien perfect en je zus floreert als ondernemer. Logisch dat je verlangt naar de passie die zij voor hun werk hebben, maar dat betekent niet dat jij het in die functies ook gaat vinden.

2. Reflecteer op je huidige situatie. Waar ben je goed in? Waarin eigenlijk niet? Wat vind je leuk aan je huidige werk en wat juist niet. Schrijf het op en sta er rustig bij stil. Zorg dat je jezelf en je wensen en kwaliteiten echt goed kent. Ga met díe kennis op zoek naar jouw nieuwe droombaan.

3. Durf verder te kijken dan je neus lang is. Doe ook eens een paar beroepskeuzetesten online. Die geven je een richting, maar werken vaak wel met wat ouderwetse beroepsgroepen. Gebruik ze als inspiratie.

4. Haal je netwerk aan. Kijk waar oud-collega’s nu werken. Wellicht zitten er mensen bij die je een ingang kunnen geven tot de nieuwe branche of sector waarin je wilt gaan werken. Maak nieuwe connecties op Linkedin en andere socials. Durf ze ook vragen te stellen. Begin vooral met een compliment: hoe ben jij hier zo goed in geworden? Misschien mag je eens een dagje meelopen.

5. Bouw je kennis op. Lees over jouw nieuwe droombaan. Welke opleiding is vereist, welke werkzaamheden vallen er precies onder, hoe kom je binnen, welke talenten worden verwacht, wat verdient het eigenlijk? Zorg dat je van de hoed en de rand weet.

6. Je hoeft niet altijd helemaal onderaan te beginnen bij een carrièreswitch. Organiseerde je evenementen? Die ervaring en dat talent zijn ook toepasbaar als directiesecretaresse of officemanager. Ook zonder de ideale vooropleiding kun je vaak prima elders instromen.

7. Solliciteren maar. Tenminste, als je in loondienst wilt werken. Verlang je naar meer vrijheid en durf je een beetje risico wel aan? Dan kun je overwegen om je nieuwe droombaan als zzp’er uit te oefenen. Of je doet een paar jaar ervaring op in loondienst en gaat daarna solo verder. Wees hoe dan ook geduldig. Een carrièreswitch moet je niet haastig willen doorvoeren. Liever neem je je tijd en kom je beslagen ten ijs. Je kunt nog de rest van je leven in die baan werken.

