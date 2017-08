Met deze tips kom je het snelst van fruitvliegjes af

Bloedirritant, die fruitvliegjes waar je niets tegen lijkt te kunnen beginnen. Maak je nog zo vaak en grondig schoon maar blijven ze komen? Dan kun je deze tips vast gebruiken.

Boven de fruitmand, rondom de prullenbak en boven het aanrecht: als fruitvliegjes eenmaal hun weg hebben gevonden in jouw keuken, lijken ze niet meer weg te slaan. Het advies van culinaire website Food 52? Doe wat azijn met schoonmaakmiddel in een schaaltje en plaats hier een groter kommetje op de kop erboven (laat deze bijvoorbeeld rusten op eetstokjes) om er een soort stolp van te maken. Zet dit op het aanrecht: de fruitvliegjes zullen afkomen op de geur en niet meer kunnen ontsnappen. Wil je die rommel niet op je aanrecht hebben staan? Dan kun je ook een bakje met azijn en schoonmaakmiddel in de vaatwasser zetten. Laat je de deur op een kiertje, dan zullen de vliegjes zich verzamelen in de machine die je na een nacht wachten kunt laten draaien.

Volgens de website kun je ook een schaaltje vullen met honing en deze afsluiten met vershoudfolie, waarin je wat gaatjes maakt. De fruitvliegjes zullen afkomen op de honing en daarin vast blijven plakken. Hoewel dit ook een methode is, zou deze uit verschillende testen wél de minst effectieve te zijn.

Bron Food 52, GVA | Beeld Shutterstock