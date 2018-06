Tips van de experts: met deze vaderdagcadeautjes scoor je punten

Vaderdag staat bijna voor de deur en dat betekent dat je er weer op uit moet om een cadeautje te kopen. Maar om nu opnieuw aan te komen met een bierpakket of iets voor in de tuin… Mick Boskamp (61) en Willem Schouten (62) vulden jarenlang de lifestyle-pagina in Playboy en voorzien jou van tips.

Hun carrière bij Playboy verruilden Mick Boskamp (61) en Willem Schouten (62) voor hun online magazine Mannenzaken, dat zich met name op de 50+ man richt. Speciaal voor VIVA geven ze tips voor het ideale vaderdagcadeau, waar je iedere (schoon)vader blij mee kan maken.

Barbier behandeling

Vroeger was naar de kapper gaan een soort van noodzakelijk kwaad. Maar dankzij de wederopstanding van het fenomeen barbier is een complete knip- en scheerbehandeling simpelweg een feestje. De feestvreugde voor vaders wordt zeer verhoogd als ‘ie het samen met bijvoorbeeld zijn (schoon)zoon(s) kan beleven.

Sokken

Stijlvolle sokken hebben de laatste jaren steeds meer voet aan de grond gekregen. Dat is goed nieuws, want een vader kan echt vreselijk in zijn sas zijn met lekkere sokken. Sokken met flauwe grapjes erop en witte sportsokken zijn verboden. Doe een pakketje van drie of vijf verschillende paren die toch goed bij elkaar passen.

Zakmes

Met een zakmes zit je altijd goed. Maar houd het simpel. Dus geen complete Zwitserse gereedschapskist, maar een Opinel, het Franse mesje dat van alle mannen weer een blij jongetje maakt. Zeker als je het model neemt met een heft van olijfhout.

Elektrische barbecue

Die quasi-stoere praatjes over mannen die van vuur maken houden gaan niet op voor 50+ vaders. Die houden van comfort en lekker eten. De elektrische Weber Q1400 bbq is zonder gedoe binnen 5 minuten bedrijfsklaar, is veilig, en bakt en braadt als de brandweer (je kunt er zelfs een pan op zetten).

Leren etui voor smartphone

Vaders willen diep in hun hart een leren beschermetui voor hun telefoon. Een stijlvol accessoire dat ook ruimte biedt aan minstens een handvol pasjes. Dat is voor verstrooide vaders namelijk heel handig, want zo heeft hij altijd zijn portemonnee én telefoon bij de hand.

Geur

Deze geur gaat ‘ie geweldig vinden, want het is speciaal op zijn karakter afgestemd. Dat kan, als je een geurexpert van bijvoorbeeld Skins aan het werk zet. Met de Aether Discovery Set – een box met vijf mooie geuren – zit je sowieso altijd goed.

Comfyballs

Wat de wonderbra voor vrouwen is, is deze Noorse onderbroek voor mannen. De naam zegt het al, in een Comfyballs onderbroek krijg je als vader de ruimte terwijl tegelijkertijd alles comfortabel wordt ondersteund.

Tekst: Mick Boskamp en Willem Schouten Beeld: Comfy Balls