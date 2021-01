Een to do-lijst is een handige manier om orde op zaken te stellen en in kaart te brengen wat je allemaal moet doen. Maar merk je dat je er juist onrustig en chaotisch van wordt? Dan is de kans groot dat je jouw lijstje foutief opstelt.

Er zijn namelijk een aantal fouten die dikwijls gemaakt worden, waarmee je takenlijstje een averechtse uitwerking heeft. Zo creëer je in plaats van overzicht, onrust in je hoofd. En da’s niet de bedoeling. Vermijd deze fouten voor een briljant lijstje waarmee je kunt vlammen.

1. Je stelt geen prioriteiten

Als je na gaat denken wat je allemaal zou willen doen op een dag, kan je beknopte to do-lijst al snel veranderen in een waslijst vol taken. De was, dat pakketje retourneren en je vriendin helpen met haar scriptie… Probeer deze fout te vermijden en alleen de dingen met prioriteit op je lijstje te zetten. Die andere dingen zijn bijzaak en kunnen later gedaan worden. Zo voorkom je dat het lijstje zó vol lijkt, dat eraan beginnen al haast te overweldigend is.

2. Je plant teveel tijdrovende klussen in

Een sollicitatiebrief schrijven en je CV maken is een taak waar je soms zó een halve dag mee bezig bent, en het doen van je belastingaangifte kan soms wel een hele dag kosten. Wanneer je meerdere grote taken die veel tijd kosten op je takenlijst voor dezelfde dag zet, kan dat zorgen voor een gevoel van falen nog voor je eraan begonnen bent. Blok voor iedere taak een duidelijk tijdsvak vrij, zodat je voorkomt dat je jezelf opzadelt met veel te veel werk.

3. Je vergeet pauzes te noteren

Leuk een aardig dat je zo ambitieus bent, maar om een beetje sane in je bovenkamer te blijven is het toch écht aan te raden om af en toe achter je laptop vandaan te stappen. Een beetje groenvoer en wat frisse lucht doen wonderen voor je mentale staat van zijn. Calculeer in je dagplanning dan ook je pauzes in. Doe je dat niet? Dan lukt het je voor geen goud om alle taken van je to do-lijst af te krijgen.

4. Je formuleert verkeerd

Een goede, heldere formulering is key om je hoofd op orde te houden. Oftewel: pen geen grote taken als één taak neer, maar verdeel ze onder in hapklare losse taken op je lijstje. Op die manier kun je veel gemakkelijker alle dingen die je wilt doen daadwerkelijk dóen, zonder overweldigd te worden door de overvloed aan taken. En we weten allemaal hoe heerlijk het gevoel is wanneer je een taak van je lijstje kunt afstrepen.

Bron: Workjuice | Beeld: Getty