To selfie or not to selfie? Deel net als wij je échte #TrueSelfie

Nergens ligt de lat zo hoog als op social media. Want mán, wat zijn we allemaal knap, happy en succesvol. Of zijn we dat eigenlijk toch niet?

‘Oh my god, knappie!’ Of wat dacht je van: ‘Hallo, stop even met zo knap te doen!’ En: ‘Knap kind dat je bent!’ Over wie we het hier hebben? Duizenden vrouwen, zo niet miljoenen. Want wat zijn we lekker bezig met z’n allen. En dus strooien we royaal met de digitale confetti en roepen we minstens drie keer per dag ‘You go, girl!’ om onze online vriendinnen aan te moedigen of net even dat duwtje in de goede richting te geven. Jezelf en elkaar constant promoten lijkt de nieuwe norm om een succesnummer te zijn. Veren in elkaars r**t steken, doen we graag. Véél veren. En we vragen er zelf ook om. Dus gooien we elkaar dood met complimenten, zodat onze bubbel lekker blijft glanzen.

Hoe meer journalist Eva Dusch dit de laatste tijd ziet gebeuren op haar eigen tijdlijn, hoe meer vraagtekens ze erbij zet. Daarom dook ze voor VIVA in de wereld van de selfies, likes en FOMO (check VIVA 15 voor het hele artikel). Want doen we ons online eigenlijk niet continu voor als iemand die we niet zijn?

Dat het leven niet altijd over rozengeur, confetti en unicorns gaat, wil 3FM onder de aandacht brengen met haar nieuwe campagne. De radiozender heeft 9 april t/m 16 mei omgedoopt tot #TrueSelfie-weken, waarin de aandacht uitgaat naar de échte jij. In verschillende programma’s geven jongeren zich bloot om depressies, zelfmoordgedachten en andere psychische problemen bespreekbaar te maken. Zo komt BNNVARA vanaf vanavond met het tv-programma True selfie, waarvoor acht jongeren met psychische problemen hun eigen leven filmen. VPRO lanceert de webserie Cv der mislukkingen, waarin succesvolle Nederlanders hun mislukkingen delen.

Ook VIVA ondersteunt de #TrueSelfie-weken en daarom geven VIVA’s Debby en Hanneke we alvast het goeie voorbeeld door hun eigen #TrueSelfie te delen. Doe je ook mee?

Beeld: iStock