Toe aan een nieuwe uitdaging? Deze opties zijn er als ontslag niet mogelijk is

Je merkt dat je vastloopt in je huidige baan, maar ontslag nemen? Dat is momenteel niet echt een optie. Of het nu is door krapte op de arbeidsmarkt of dat huis wat je nog wil kopen, soms kun je niet anders dan nog even blijven zitten. Dit zijn opties om wél nog plezier uit je werk te halen.

Lees ook:

Dipje op werk? Dit is waarom ontslag niet altijd de oplossing is

Je ziet misschien nog vooral het negatieve van je huidige baan, dat snappen we. Maar als je er nog een tijdje moet zitten, is het handig om toch eens te gaan kijken wat wél goed is en wat misschien beter kan.

Opties ontslag

Wie weet haal je nog wel een hoop energie uit het werken met je collega’s, maar begint het werk wat eentonig te worden. Kaart dat dan aan bij je leidinggevende. Aangeven dat je nog wel wat zou willen groeien in je functie kan er misschien voor zorgen dat je wat andere taken op je kan nemen. Is de druk juist te hoog? Vertel dit ook aan je manager. Door erover te praten kan misschien wel een gepaste oplossing worden gevonden.

Vrije tijd

Wanneer er niks meer mogelijk is binnen je huidige baan, kun je altijd nog proberen om in je vrije tijd zoveel mogelijk leuke dingen te doen. Wilde je altijd al Spaans leren? Maak dat Duolingo-account dan aan. Zo blijf je toch doorleren en heb je niet het gevoel dat je stilstaat. En hee, het staat ook weer lekker op je cv mocht je wél weer gaan solliciteren. Probeer daarom niet in problemen te denken, maar in oplossingen en andere opties dan ontslag. Het komt echt goed!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: NSMBL | Beeld: iStock