Top 5 best gelezen artikelen – week 27

Als je dacht dat sollicitatiegesprekken al gênant zijn, dan heb je vast nog nooit een onenightstand gehad. Onze VIVA-forummers wel, en ze vertellen er in geuren en kleuren over. ‘Toen we seks hadden begon hij te gillen als een vrouw’.

Babettedebruxelles: ‘Op een avond raakten een stamgast en ik aan de praat in de plaatselijke pub. We zoenden en het was gelijk duidelijk dat de avond steamy zou eindigen. Toen het moment supreme aangebroken was, fluisterde hij in mijn oor: ‘I’m very big. My cock. It’s really big.’ Op het moment dat hij zijn broek naar beneden trok, had hij een kleintje. En dan bedoel ik echt een micropiemeltje. Een moment staarde ik er alleen maar naar. Het maakt mij niet uit, maar zeg dan niet van tevoren dat hij zo groot is. Terwijl ik ernaar keek, vroeg hij: ‘Don’t you think it’s big? Have you ever seen such a big cock before?’ Ik heb mijn lach ingehouden, heb gedaan alsof ik hoofdpijn had en me uit de voeten gemaakt.’

Wie zwanger is of geweest is, zal het er – tegen wil en dank – ingestampt hebben: de lijst met producten en ingrediënten die je beter kunt mijden of gewoon absoluut niet moet eten omwille van de gezondheid van je kindje. Maar eens in de zoveel tijd wordt die lijst aangepast (wie mocht er nog gewoon een wijntje per week drinken tijdens de zwangerschap?) en moeten we weer opnieuw goed opletten op wat er nu wel en niet mag.

Eén op de vier Nederlandse vrouwen komt zelden klaar tijdens een vrijpartij of heeft nog nooit een hoogtepunt gehad. Vijf tips om daar voor eens en voor altijd verandering in te brengen.

De gevolgen van baarmoederhalskanker worden flink onderschat. Steeds minder jonge vrouwen laten zich ertegen inenten. Dat deze ziekte bloedserieus is, weet Daisy (27) helaas als geen ander.

Elke relatie kent zo z’n ups en downs. En hoe gelukkig een stel soms ook lijkt; die dieptepunten kunnen natuurlijk leiden tot een relatiebreuk, die voor de buitenwereld als donderslag bij heldere hemel komt. Toch is er volgens experts één teken waaraan je kunt afleiden dat er een scheiding dreigt aan te komen.

Bij een relatiebreuk zijn er vrijwel altijd meerdere factoren die een rol hebben gespeeld. Of het nou te maken heeft met de vele ruzies of het gebrek aan goede communicatie: vaak zijn er meerdere druppels die de emmer vullen en eentje die ‘m doet overlopen.