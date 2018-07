Top 5 best gelezen artikelen – week 28

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Groot, klein, dik, dun, stil of vibrerend: seksspeeltjes zijn er in alle soorten en maten. Maar welke brengen je tot het allerlekkerste hoogtepunt? VIVA’s testpanel zoekt het voor je uit.

De komende weken testen Milou, Tess en Linda elke week een sex toy. Vandaag starten ze met de Classique Black Stud, een speeltje uit VIVA’s eigen (vandaag gelanceerde!) collectie in samenwerking met Rianne S.

In 2017 reisde hij met Rosanna af naar Thailand voor hun deelname aan ‘Temptation Island’, eerder dit jaar vloog hij met nog altijd dezelfde vriendin naar Mexico om zich opnieuw te wagen aan de ultieme relatietest. In de tussentijd is Niels niet veel veranderd, maar vergeleken met vroeger toch echt wel.

Van ‘wij-gaan-samenwonen’-selfies tot echofoto’s en zoetsappige kiekjes van een dag op het strand: je hebt koppels die letterlijk álles delen via social media. Maar oprecht gelukkige stellen doen dat minder vaak tot niet, zo blijkt uit onderzoek.

Als je zo nu en dan een foto deelt van jou en je lief, of een bijzonder moment hebt meegemaakt samen en daar een post aan wijdt, betekent het natuurlijk niet meteen dat jullie geen goede relatie hebben. Maar volgens Blendle zit er wél een groot verschil tussen iedere scheet delen en af en toe iets posten. Waarom gelukkige koppels het vaak laten?

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een spannende date met een koppel.

‘Ik streek mijn satijnen jurkje recht, stapte de taxi uit en wenste mijn privéchauffeur een fijne avond. De nachtportier van het hotel opende de deur voor me en ik waande me in een grote, klassieke hal. De lichtten waren gedimd en er klonk jazzmuziek. Ik liep elegant naar de bar en bestelde een Hendrik’s Gin met tonic en veel ijs.’

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op VIVA.nl/Kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Zaterdag

In een gehuurd busje rijd ik met de band naar het festival. Iedereen is supervrolijk, maar ik ben moe en chagrijnig. Ik ben bang dat ik straks op het podium klink als een ekster en ik baal gigantisch van Kees. Na die geweldige sekspartij in de keuken zei hij dat hij misschien naar het festival zou komen, maar gisteravond kwam hij naar mijn kamer en vertelde hij dit weekend toch moet werken. Kwaad zei ik dat hij voor mijn eerste optreden toch wel vrij kon nemen, en toen antwoordde hij: ‘Ik wil met jou gewoon niet in zo’n stramien komen, dat je elkaar claimt en niets kunt doen zonder overleg.’