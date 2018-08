Top 5 best gelezen artikelen – week 33

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Een tweet van de Engelse voetballer Harry Kane roept veel commotie op. In het bericht prijst hij zijn verloofde omdat ze is bevallen zonder pijnbestrijding. Vrouwen delen op social media in groten getale een tegenreactie.

Voor de een is het de holy grail, de ander schrikt zich rot als het gebeurt. Squirtend klaarkomen: de basics.

1. Oei, ik sproei

Tijdens het squirten kun je het gevoel hebben dat je moet plassen. Dit komt doordat precies dezelfde spieren worden gebruikt. Probeer je zorgen los te laten. Hoe meer je ontspant, hoe groter de kans op golven van genot. Neem verder voorzorgsmaatregelen door een paar handdoeken klaar te leggen en ga voordat de sekssessie losbarst nog even naar de wc. Droog oefenen doe je in dit geval nat, namelijk lekker in bad of onder de douche. Wel zo ontspannen.

Dolgraag wilde Rebecca (26) weten wie haar vader was. Tot haar moeder haar vier jaar geleden de waarheid vertelde over wie hij was en hoe Rebecca verwekt was. Dat was niet bepaald een opluchting…

Woensdag

Gisteren ben ik even naar huis gegaan om wat kleding en make-up op te halen. Ik had hartkloppingen toen ik de trap opliep, maar dat was nergens voor nodig. Kees was er niet. Om erachter te komen of pseudo Doutzen een blijvertje was, zocht ik naar aanwijzingen van haar aanwezigheid. Een fruitige douchegel bijvoorbeeld, amandelmelk in de koelkast, glutenvrije koekjes of een bloes met ruches aan het rek op het balkon. Ik doorzocht op mijn knieën de vuilnisbak op gebruikte condooms toen ik ineens hoorde: ‘Wat ben jij nou aan het doen?’ Achter me stond de immer afwezige Anna met haar vriend – een sullige jongen met een pilotenbril. Ik stond op om hem een hand te geven, maar ze zei snel: ‘Doe maar niet, want ze zat net nog tot haar oksels in die vuilnisbak.’

Terwijl de koppels op Temptation Island in de meeste gevallen het vertrouwen van Cupido schaden, bieden de verleidsters vaak hoop: zij worden vriendinnen met elkaar en blijven elkaar ook na afloop van het programma nog zien. Zo ook Yasmine en Chloë uit het vorige seizoen. Maar ook die vriendinnenliefde blijkt nu voorbij…