Top 5 best gelezen artikelen – week 34

Toen de alleenstaande zus van Caroline (33) overleed, was het logisch dat zij haar zoontje Thijn (5) opnam in haar gezin. Daar heeft ze nu spijt van. ‘Ons fijne gezinsleven is als een kaartenhuis ingestort.’

‘Ik wist dat Thijn een milde ontwikkelingsstoornis had, maar daar maakte ik me niet zo veel zorgen over. Het klonk me ook niet geheel onlogisch in de oren: Frederike had al een tijd lang niet de mogelijkheid gehad om hem veel te stimuleren, zoals ze wel had kunnen doen als ze gezond was geweest. Het was iets wat vanzelf wel recht zou trekken. Dácht ik. Maar toen hij eenmaal bij ons woonde, stortte ons fijne gezinsleven als een kaartenhuis in elkaar.’

Donderdag

Gisteren heb ik mijn boeltje gepakt en ben ik teruggegaan naar mijn eigen appartement. Ik was het zat Floors logé te zijn (hoeveel Suits, rijst met prut en Young Gun Silver Fox kan een mens aan?) Het hielp natuurlijk ook mee dat Kees en ik al dagen aan het chatten zijn. Het gaat nergens over, maar spannend is het wel. Jammer genoeg heb ik hem nog niet gezien terwijl ik er helemaal klaar voor ben: de poes is kaal en ik draag mijn mooiste en rottigst zittende string.

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: seks op de uni.

Van oogcontact op de gang tot geile berichtjes tijdens de colleges. Het leek de middelbare school wel, maar nee, niets was minder waar. Ik zat inmiddels al in het laatste jaar van mijn master op de uni. M. en ik hadden elkaar leren kennen via Tinder en sindsdien liep de seksuele spanning steeds maar hoger op. Een ding was zeker: wij wilden elkaar. Maar daten? Nee, dat hadden we nog nooit gedaan.

Met de komst van datingapps als Tinder en Happn schoten de pijlen van Cupido als raketten in het rond. Maar inmiddels zijn we over de grootste ‘datingapp-piek’ heen. Het nieuwe ding is slow dating. Wat is het precies?

Nieuw tijdperk voor datingapps

In tegenstelling tot bijvoorbeeld een app als Tinder, draait het bij slow dating niet om zo veel mogelijk matches. Bij deze nieuwe vorm van dating draait het juist om kwaliteit boven kwantiteit. Dus liever één goede match dan twintig wat-zou-het-kunnen-worden-matches. Apps als Bumble, waarbij vrouwen de eerste stap moeten zetten, en Vyve, waarbij je gezicht pas minder wordt geblurred naarmate je meer met elkaar spreekt, probeerden al een nieuwe draai aan online dating te geven, maar toch lijken we voorgoed klaar met het eindeloos swipen.

Of het nu rood, wit of rosé is: tegen een wijntje op z’n tijd zeggen we geen nee. Maar voor de echte liefhebbers onder er nu de ultieme experience: in Duitsland kun je overnachten in een wijnvat.