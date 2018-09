Top 5 best gelezen artikelen – week 36

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Dinsdag

Ik slaap bijna als Kees zachtjes op mijn deur klopt. ‘Ik ben het! Doe eens open.’ Mijn eerste gedachte is: echt niet. Ik moet morgen weer werken, mijn haar zit superstom en ik draag een uitgelubberd t-shirt dat ooit van mijn vader is geweest. Maar wanneer hij zegt dat hij me per se wat moet vertellen, wint mijn nieuwsgierigheid het. ‘Nou, wat wilde je zeggen?’

Hij begint te lachen. ‘Er staat heel groot ‘Vissers doen het beter’ op je borsten.’

Erotisch verhaal: ‘Zij was ook geïnteresseerd in ons en we wisten alle drie dondersgoed wat er zou gaan gebeuren’

Af en toe hadden we het er samen over. En fantaseerden we over hoe het zou zijn. Want ook al hebben we een geweldige relatie, mijn vriend en ik dromen af en toe van iets extra’s. Iets extra’s in bed. Een andere vrouw erbij. Of een man. Of beiden.

Maar we zijn nog vrij jong dus echt swingen met getrouwde stellen of naar een of andere seksclub willen we niet… Wat is dan een ideaal alternatief voor ons als twintigers? Yes, Tinder. Zenuwachtig en vol spanning maakten we samen een account aan. Met leuke vakantiefoto’s van onszelf maar waar we in de bio wel duidelijk aangaven wat we daar, op die app, zochten.

Suus is 26 en werkt als interieurstylist. Zij heeft sinds februari 2016 een relatie met haar vriend. In totaal heeft Suus meer dan tien bedpartners gehad, waarvan twee serieuze. Haar langste relatie duurde 4,5 jaar, volgens haar te lang. Suus noemt haar vagina poes, want ‘dat klinkt zo leuk’.

De Nederlandse Studente Lovely Dewolf (22) liep al een tijd rond met pijn in haar buik en was al een paar keer langs de dokter geweest. De dokter dacht dat ze nierstenen had. Maar niets bleek minder waar…

Toen Lovely de pijn niet meer aankon ging ze naar het ziekenhuis, met de gedachte dat artsen daar haar nierstenen zouden verwijderen. Het was pas daar dat ze erachter kwam dat er iets heel anders in haar buik zat, een baby!

Trillend laat ik mijn adem ontsnappen. Marc staat nog steeds naast me en kijkt me bezorgd aan. ‘Mevrouw de Zwart?’ Ik hoor zijn stem ergens in de verte. Hij dringt niet tot me door. Ik kijk om me heen. ‘Mevrouw. Wie kunnen we voor u bellen?’ Zijn stem klinkt dichterbij. Ik merk dat ik mijn adem inhoud als ik mijn hoofd naar hem omdraai en hem aankijk. ‘Esmee.’ Mijn stem klinkt alsof ik net wakker ben. Schor en hees. Ik schraap mijn keel en kuch een beetje. ‘Esmee. Zeg maar Esmee. Niet mevrouw de Zwart.’ Twee warme, blauwe en overduidelijk bezorgde ogen kijken me aan. Net zulke blauwe ogen als Leon heeft. Had…