Top 5 best gelezen artikelen – week 41

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Vandaag verzamelen de Britse koninklijke familie zich bij Windsor Castle voor de bruiloft van prinses Eugenie en Jack Brooksbank. Natuurlijk zijn ook prins Harry en Meghan Markle aanwezig, wat bij fans direct nieuwsgierigheid oproept wat betreft de outfit van de hertogin. Maar… die valt niet in de smaak.

Donderdag

Normaal geinen de jongens een beetje met elkaar voor een repetitie, maar nu hangen ze stilletjes op de bank met een biertje. ‘Volgende keer graag op tijd zijn,’ zegt Jasper zodra hij me ziet. Ik ga op de leuning van de bank zitten en kijk hem afwachtend aan. Hij haalt diep adem en zegt: ‘Ik zie een band als een schip. Dat komt gewoon de haven niet uit als er zes kapiteins aan het roer staan. Eén iemand met de beslissingen nemen, en aangezien ik deze band heb opgericht vind ik dat ik diegene ben.’

‘Prima maat,’ zegt Stijn, ‘maar je bent geen dictator of zo. Als wij allemaal aangeven dat we een nummer ruk vinden, moet je daar wat mee doen.’

Ik zeg: ‘We kunnen er toch over stemmen of zo.’

Op de camping, het zijn warme dagen. Op het saaie kampeerveld (boze moeders, jengelende peuters) komt een nieuw gezin, hoopvol kijk ik of het leeftijdsgenoten zijn. Ik zie speelgoed liggen en vraag mijn man of het leuke mensen zijn. Ik zie een vrouw de caravan in gaan, maar het is al laat. Morgen maar even kijken en voorstellen.

Josje en haar vriend Cle Gyimah genieten nog van een misschien wel laatste vakantie met zijn tweeën. Samen verblijven ze op Ibiza en Josje neemt de ongeboren kleine alvast mee de zee in.

Afgelopen april maakten voormalig hockeyster Naomi van As en schaatser Sven Kramer bekend papa en mama te worden van hun eerste kindje. Even leek het erop dat we pas na de geboorte zouden horen het een meisje of jongetje zou zijn, maar vandaag deelden de ouders in spé een leuke verrassing met de wereld.

