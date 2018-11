Top 5 best gelezen artikelen – week 44

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Josje Huisman (32) geniet met volle teugen van haar zwangerschap. Onlangs vertelde de voormalig K3-zangeres dat ze weinig last heeft van kwaaltjes maar desondanks niet kan wachten tot ze haar kindje mag vasthouden.

Gelukkig komt dat moment steeds dichterbij. Inmiddels is Josje namelijk zo’n 33 weken zwanger, zo onthult ze bij een foto van haar babybuik. En dat die al flink aan het groeien is, valt niet te ontkennen.

RTL komt met een variant op het succesprogramma Temptation Island. Slim, want stiekem kan half Nederland niet wachten tot er weer een nieuw seizoen van de ultieme verleidingstest op de buis verschijnt. Maar wie dacht dat het niet erger, fouter en schokkender kon dan Temptation, heeft het mogelijk goed mis. Het nieuwe format lijkt een gegarandeerd recipe for disaster.

Swingers party

In Free Love Paradise experimenteren acht koppels op een paradijselijk eiland met een open relatie, zo kondigt de zender vandaag aan. Deelnemers zijn mensen die eens een andere partner willen, zonder stiekem vreemd te gaan.

Een potje ongeremd van bil gaan kan je tot grote hoogtes brengen. Maar seks gaat soms ook gepaard met de nodige awkward momenten. Een voet in je rib of een vinger in je oog zijn geen uitzonderingen tijdens een verhitte sessie. Seks is lang niet zo charmant als vaak gedacht wordt en deze forummers weten daar alles van.

Van emotionele bekentenissen tot ouders die je betrappen: geniet van de tien grootste seksblunders van onze VIVA-forummers.

Vinsent: ‘Een vrouw moedigde me aan tijdens de seks: OEH, AH, SPUIT ME VOL. Vlak na de seks zei ze: ‘Dat was eigenlijk niet zo slim, ik slik geen pil en zit in mijn vruchtbare periode.’’

Ronnie Flex (26) wordt vader. Dat heeft de rapper zojuist op Instagram bekendgemaakt.

‘Ik heb dit even voor mezelf gehouden omdat de situatie best wel complex is,’ zo schrijft Ronnie bij een foto van een 3D-echo. ‘Maar dit is wel het mooiste wat me is overkomen en ik hou nu al super veel van je. Ook al was het niet zo gepland, je bent zwaar welkom. We wachten op je… chosen one.’

‘Een shotje hier en een shotje daar. Een paar jaar geleden konden we de alcohol toch iets beter aan. Het duurde daarom niet lang voordat we samen, mijn vriendin en ik, op de bar stonden te dansen. Wat zeg ik, dansen? We lágen op de bar. Het was weer net zoals in onze studententijd. Aandacht van de mannen kregen we in overvloed en de drankjes vlogen ons om de oren. Wat een avond…’