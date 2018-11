Top 5 best gelezen artikelen door jullie – week 46

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Hoogsensitiviteit. Marisa had er nog nooit van gehoord, maar kreeg er als mindfulness-expert steeds meer vragen over. ‘Zeker iets paranormaals’, dacht ze nog. Maar het lachen verging haar al snel toen ze zich erin verdiepte.

‘Doe niet zo moeilijk.’ ‘Houd alsjeblieft op met rare vragen stellen.’ ‘Wat heb je toch lange tenen.’ Als kind werd ik er dagelijks aan herinnerd dat ik anders, lastig en vooral abnormaal was. Want nee, ik wilde na school niet met andere kinderen spelen maar rende linea recta naar huis, waar ik in de beslotenheid van mijn kamertje een boek kon lezen. Ik was geen onbezorgd kind, maar vroeg me daarentegen af waarom we eigenlijk leven, waarom alleen mensen oorlog voeren en elkaar pijn doen, en of ook dieren verdriet voelen.

Astrologie kan je veel bijbrengen over iemands persoonlijkheid. Benieuwd wat het sterrenbeeld van je partner te vertellen heeft over zijn of haar libido? Lees dan snel verder en ontdek met welke tips jullie het beste van jezelf kunnen geven in de slaapkamer.

Donderdag

Over de uitslag van de soa-test kan ik einde middag bellen. Ik heb geen zin dat collega’s dit gesprek horen, en daarom bel ik de huisarts in het fietsenhok, rillend van de kou. Ik verwacht wel dat het oké is, want Kees had ook niks, maar je weet het nooit. Het duurt even voordat de assistente mijn gegevens heeft gevonden maar dan zegt ze: ‘Ja hoor, alles is prima. Er is geen soa aangetroffen.’ Jippie! Ik stuur meteen Kees een appje. ‘Dat gaan we vieren,’ appt hij terug, met emoji’s van een perzik en een aubergine.

Heeft jouw man een buikje en ben jij er geen fan van? Wij hebben de reden om juist wél van zijn overtollige kilo’s te gaan houden. Uit Turks onderzoek blijkt namelijk dat die dad bod veel goeds voorspelt voor zijn bedprestaties.

Het onderzoek is gedaan door wetenschappers van de Erciyes Universiteit. Ze vergeleken honderd mannen die seksuele problemen ondervonden met honderd mannen die geen seksuele problemen hebben.

Met haar miljoenen volgers en abonnees krijgt Nikkie de Jager – beter bekend als NikkieTutorials – dagelijks niet alleen veel lovende reacties, maar ook een shitload kritiek over zich heen. Bijvoorbeeld over de cosmetische ingrepen die ze laat uitvoeren.

Dat Nikkie moeder natuur zo nu en dan een handje helpt, is geen geheim. De visagist is altijd open geweest over de botox en fillers die ze onder meer in haar lippen, voorhoofd, kin en kaken heeft laten spuiten. Dit leidt bij haar volgers tot kritiek. Onterecht, vindt de visagist. ‘Iedereen maakt z’n eigen regels en bepaalt zelf hoe hij in het leven staat. Dankzij die ingrepen voel ik me zelfverzekerd en goed. Waarom zou dat niet mogen?’ zegt ze in een interview aan Beau Monde.

