Top 5 best gelezen artikelen door jullie – week 47

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

De burn-outepidemie onder mensen tussen de 25 en 40 jaar is een van de meest besproken onderwerpen van 2018. De zogenoemde epidemie, het ziekteverzuim door stress, kost onze samenleving jaarlijks zo’n 1,8 miljard euro. Voor de PvdA reden genoeg om te pleiten voor een nieuw wetsvoorstel: zij willen dat de Arbeidswet wordt aangepast, zodat werknemers het recht krijgen hun werk te negeren na werktijd. Maar volgens Toon Taris, professor in arbeidspsychologie, lost dat niet het probleem op. In een gesprek met NU.nl vraagt de professor zich af wat het probleem nou eigenlijk wél is.

Onlangs lekte dat het werken voor prins Harry en Meghan Markle niet bepaald een pretje is. Zo zouden er al meerdere personeelsleden hun baan opgezegd hebben, met name vanwege het ‘divagedrag’ van de voormalig actrice. Nu zijn er wéér mensen die geen goed woord voor haar over hebben en wordt ze zelfs ‘een probleem’ genoemd.

Hoewel ze tijdens een recente trip naar Australië alle harten veroverde, werd er in het programma ‘Good Morning Britain’ minder lovend over de hertogin van Sussex gesproken. Sterker nog, Meghan werd uitgemaakt voor narcist en bestempeld als niet loyaal.

Heb jij een veelvoorkomende, of juist een heel bijzondere achternaam? In beide gevallen is het leuk om te weten hoeveel mensen er in de wereld zijn die hetzelfde heten. Want je bent toch een klein beetje familie.

Zondag

Kreunend lag Nol op de vloer, terwijl Kees hem in zijn zij schopte. Ondertussen was er iemand keihard aan het gillen, en het duurde even voordat ik me realiseerde dat ik het zelf was. Toen ben ik aan Kees’ arm gaan trekken. ‘En nu houd je op! Het is niet wat je denkt! Houd op HOUD OP!’ Hij keek me aan alsof hij stoned was, zei: ‘Zoek het maar uit met je vriendje’ en liep weg. Aan de ene kant wilde ik hem achterna rennen om te zeggen dat ik niks met Nol heb.

Dat veel BN’ers niet vies zijn van een spuitje hier en daar, is geen geheim. Wel wordt er altijd een beetje mysterieus gedaan over wát ze nu precies hebben laten doen. Maar Roxeanne Hazes (25) is daar een uitzondering op.

Op haar Instagram deelt ze in geuren en kleuren wat en vooral ook waarom ze de natuur een handje helpt. In 2016 gaf ze voor het eerst toe dat ze inderdaad haar lippen laat opvullen met fillers. Tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding was ze hiermee gestopt, maar nu is het volgens Roxeanne weer tijd voor ‘mommy-time’.