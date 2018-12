Top 5 best gelezen artikelen door jullie – week 49

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Een jurk die (ongewenste) aanrakingen opslaat: in Brazilië hebben ze er een ontworpen met als doel te zien hoe vaak vrouwen nou eigenlijk aangeraakt worden tijdens een avondje clubben.

Dat mannen hun handen niet altijd bij zich weten te houden tijdens het uitgaan, komt overal in de wereld voor. Brazilië is dus helaas ook geen uitzondering: 86 procent van de vrouwen zegt weleens ongewenst te zijn aangeraakt tijdens het uitgaan. Een reclamebureau kreeg de vraag van frisdrankmerk Schweppes om dat probleem aan de kaak te stellen.

Met de geboorte van hun dochtertje Teddy kunnen Bibi Breijman (27) en Waylon (38) hun geluk niet op. Het stel geniet met volle teugen, maar dat weerhoudt de vlogger er niet van om terug te blikken op haar zwangerschap.

Op Instagram plaatst Bibi een foto waarop ze nog een bolle babybuik had. ‘Throwback Teddy belly’, schrijft ze erbij.

View this post on Instagram Throwback Teddy belly 👶🏽 A post shared by Bibi Breijman (@bibibreijman) on Dec 4, 2018 at 8:28am PST

Vrijdag

Met collega Aleid rijd ik mee naar het partycentrum waar het bedrijfsuitje plaatsvindt. Haar Fiat ruikt naar hond en een parfum dat mijn moeder ook heeft. ‘Ik weet nu al wie er dronken gaan worden,’ zegt ze. ‘Afgelopen keer gaf Bianca aan tafel over in haar eigen handtas.’

‘Gadverdamme.’

‘Ga maar niet naast haar zitten. En je moet ook uitkijken voor Remco van de helpdesk want hij probeert het bij elke nieuwe vrouwelijke collega.’

‘Hoe ziet hij eruit?’

Acteur Chris Pine zorgde vorige maand voor een storm(pje) in een glas water: hij ging full frontal in Netflix-film Outlaw King. Deze acteurs gingen hem voor en toonden de wereld hun blote piem.

Sinds Maria haar man en kinderen een jaar geleden heeft verlaten voor yogadocent Theo slokt het verlangen naar zelfverwerkelijking en transformatie haar volledig op. Ondanks de afspraak met haar ex Egbert dat hun zoons in het weekend bij haar zouden wonen, is dat er nog niet van gekomen. Om het goed te maken, stuurt ze de jongens nu een doos met sinterklaascadeautjes. Egbert weigert echter om die in hun schoen te stoppen.

