Top 5 best gelezen artikelen door jullie – week 48

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Het was al duidelijk bij binnenkomst: de Wintertuin van het Amsterdam Grand Hotel Krasnapolsky stond donderdag 15 november in het teken van de VIVA400 awarduitreiking. Lipjes getuit, borstjes vooruit, werkelijk iederéén zag er prachtig uit. En niet alleen voor de winnaressen was het feest: de avond werd afgesloten met heerlijke moves op de dansvloer. Wij zijn nog steeds aan het nagenieten. Kijk mee!

Het is koud, wordt vroeg donker en ziet er buiten maar wat grijs uit. Kortom: het najaar valt – na die heerlijk lange zomer – nu écht niet meer te ontkennen. Gelukkig komt Aldi met het perfecte product om de grauwe decemberdagen te overleven.

Als kind waren we altijd al flink onder de indruk van adventskalenders met chocola. Tegenwoordig zijn ze er echter in alle denkbare varianten. Sieraden, snoep, beautyproducten; you name it en het wordt in een kalender gestopt. Maar het exemplaar waarmee Aldi op de proppen komt, belandt met stip op nummer één. Deze is namelijk gevuld met wijn.

Een mooi jurkje voor dat feestje, gezellig uiteten met je beste vriendin, een weekendje weg met je lover: de leuke dingen in het leven zijn nooit gratis. Helaas. Maar als je misschien ooit groter wil gaan wonen, een verre reis wil maken of een auto wil kopen, is het wel superhandig als je een spaarpotje achter de hand hebt. Hoe doe je dat, zonder leuke dingen te missen?

Minder geld uitgeven zonder te besparen op de dingen waar je het meest van geniet is lastig, want je wil je sociale leven niet op een laag pitje zetten. Loop daarom je uitgaven eens langs en kijk of je een bepaald patroon herkent. Déze tips helpen je om minder geld uit te geven.

Tijdens Eilandpraat, het napraatprogramma van Expeditie Robinson, vond gisteravond wel héél bijzonder moment plaats. Robin Bakker, één van de onbekenden, ging tijdens de uitzending plotseling op zijn knieën voor zijn vriendin.

En wat blijkt? Er zitten heel wat mede-deelnemers in het complot!

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een wilde escapade.

‘Wat is het groot, donker en hard, ging er door mijn hoofd terwijl ik op mijn knieën voor hem zat. Ik keek omhoog en zag dat zijn lange, wilde haar mooi in model viel, terwijl dat van mij warrig in een knot (of wat hier nog van over was) in zijn handgreep zat. Ik voelde me zelfverzekerd en machtig terwijl ik me juist in een onderdanige positie bevond.’

