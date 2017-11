Toprecepten voor het kerstontbijt (+ WIN tickets voor het Allerhande Kerstfestival)

Broodjes uit de oven zijn natuurlijk altijd een goed idee, maar met kerst is ook leuk om iets speciaals op tafel te zetten. Wat dacht je van een gepimpte tulbandcake of wentelteefjes van kerststol?

Bundtcake

De tulbandcake herken je aan de ronde vorm en het gat in het midden. Om het jezelf gemakkelijk te maken haal je er een in de supermarkt en fleur je ‘m zelf op. Drie tips om de cake te pimpen:

Maak ‘lijm’ van poedersuiker en wat citroensap. Plak hiermee blauwe bessen en frambozen op de cake. Bestrooi de cake met poedersuiker. Bestrijk de cake met kant-en-klaar glazuur. Plak er, terwijl het glazuur nog zacht is, kerstchocolaatjes op. Smelt witte chocolade au bain-marie. Schenk de warme chocolade in dunne strepen over de cake.

Kerstbroodwentelteefjes

De kerststol is een klassieker, maar verveelt nooit. Weet jij hoe je een echte kerststol herkent? Kijk dan naar het ‘oor’. De bakker slaat het deeg handmatig over de amandelspijs heen, waardoor tijdens het bakken het oor ontstaat. Aan dit oor herken je de handgevouwen stol en weet je zeker dat deze met de hand is bereid. Wil je eens iets anders doel met de stol? Maak er heerlijke kerstbroodwentelteefjes van.

Dit heb je nodig: 1 ei • 100 ml melk • 1 tl gemalen kaneel • 4 sneetjes kerstbrood • 30 g boter • ½ el poedersuiker

Zo maak je het: Klop het ei samen met de melk en kaneel los in een diep bord. Wentel de sneetjes kerstbrood door het eimengsel. Verhit 15 g boter in een koekenpan. Bak 2 sneetjes in 3 min. goudbruin. Keer halverwege. Herhaal deze stap voor de rest van de sneetjes. Bestrooi de wentelteefjes met de poedersuiker.

Winnen!

Wil je meer kerstinspiratie? Op 8, 9 en 10 december organiseert Albert Heijn alweer het derde Allerhande Kerstfestival. Tijdens dit foodfestival kan je van alles proeven, doe je inspiratie op voor het kerstmenu en kijk je mee over de schouders van topchefs zoals bakheld Menno de Koning, wijnkenner Ilja Gort en barbecue-koning Jord Althuizen.

VIVA mag 4×2 tickets voor het Allerhande Kerstfestival weggeven. Vul hieronder het formulier in, schrijf je in voor de nieuwsbrief en maak kans.