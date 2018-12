Ook in de ban van Astrid Holleeder’s Judas? Dan wil je de trailer van de gelijknamige serie zien

Terwijl de rechtszaak van Willem Holleeder nog volop bezig is, komt Videoland in januari met de verfilming van het boek van Astrid Holleeder. In de serie Judas, vanaf 6 januari te zien, volg je de criminele activiteiten van ’s lands beroemdste crimineel door de ogen van zijn zus Astrid.

Astrid Holleeder

Het verhaal van Astrid Holleeder is inmiddels algemeen bekend in Nederland. Haar boek Judas kwam als donderslag bij heldere hemel en stond maandenlang op nummer één in de boekenlijsten. Het was immers een primeur: een unieke binnenkijker in het gewelddadige leven van Willem Holleeder, die door zijn bloedeigen zus wordt verraden bij justitie. Vorig jaar verscheen het vervolg, Dagboek van een Getuige, en stond Judas op de planken in het theater.

Judas, de serie

Nu is het dus in januari tijd voor de serie, die tevens flashbacks van Holleeder’s moeilijke jeugd in de Jordaan en de ontvoering van Freddy Heineken laat zien.

Sterrencast

Het verhaal van de meest bekende criminele familie van Nederland wordt natuurlijk niet door de minste acteurs gespeeld. Rifka Lodeizen – die je kunt kennen van Tonio, Overspel en Hartenstraat – vertolkt de rol van Astrid Holleeder. Marit van Bohemen (Goudkust, CampingLife) speelt de andere zus; Sonja Holleeder. En nu horen we je denken, ‘maar wie speelt Willem Holleeder?’ Dat is voorlopig nog niet bekend.

Nieuwsgierig? Bekijk de trailer hieronder.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Videoland | Beeld: trailer Judas