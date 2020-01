Ongeveer 1 op de 5 leidinggevenden in Nederland zegt niet snel een transseksueel persoon in dienst te nemen. Hiermee ligt de acceptatie een stuk lager dan die van bijvoorbeeld homoseksuele mensen. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van IT-dienstverlener Peak-IT.

Mannen hebben meer moeite met transgenders

Vooral mannelijke leidinggevenden blijken moeite te hebben met het aanstellen van transseksuele collega’s. Op de stelling ‘ik zou niet snel een transseksueel persoon in dienst nemen’ reageert iets meer dan een kwart (26,7 procent) van de mannelijke respondenten met ‘eens’. Tegenover 10,8 procent van de vrouwelijke leidinggevenden.

Grotere acceptatie voor homoseksuelen

Bi- en homoseksuelen worden meer geaccepteerd: slechts 5,4 procent van de leidinggevenden zegt ‘niet snel’ iemand uit die groepen aan te nemen. Ook hier hebben mannen (8 procent) vaker moeite dan vrouwen (2 procent).

Een dure kostenpost voor de werkgever

De respondenten werd niet gevraagd om hun antwoord te motiveren. Toch zouden de operaties en revalidatie van een transseksueel persoon een verklaring kunnen zijn. Tina Glasner, die de positie van transgender personen namens de Universiteit voor Humanistiek onderzoekt, legt uit: ‘De lange uitval die gepaard gaat met een transitietraject kan een rol spelen in de opvattingen van leidinggevenden. Dit zou kunnen verklaren waarom de acceptatie van bi- en homoseksuelen groter is.’

Discriminatie

In het onderzoek waaraan Glasner meewerkte werd ook een open vraag over discriminatie gesteld. Hieruit bleek dat transgender personen ook vaak voor representatieve functies werden afgewezen. ‘Er werd dan gezegd dat klanten of collega’s misschien moeite zouden hebben met transgender personen’, zegt zij. Hierbij is niet uitgesloten dat leidinggevenden niet eerlijk zijn over hun eigen (negatieve) opvattingen. Desalniettemin benadrukt Glasner dat de meerderheid van de transgender mensen in Nederland een positieve ervaring heeft op de werkvloer.