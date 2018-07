Tripje naar Londen op de planning? Deze plekken mag je niet missen

Denk jij bij Londen altijd aan massaliteit en drukte? Dat is met zijn brede straten, enorme gebouwen en ruim acht miljoen inwoners niet gek. Toch is er binnen de Britse hoofdstad een manier om aan de drukte te ontsnappen. En het mooie is: je hoeft er het stadscentrum niet voor uit.

Carnaby

Pal naast de intense – maar oh zo shoppable – Regent Street bevindt zich het gezellige Carnaby. Hoewel deze wijk locatietechnisch in hartje Londen ligt, heb je er het idee dat je je ver van de drukte begeeft. Met haar kleine steegjes en knusse restaurants voelt Carnaby als een dorpje op zich. Een héél levendig dorp, dat wel.

Soho

Minstens zo leuk als Carnaby is het aangrenzende Soho. In deze kunstzinnige buurt vind je een hoop toffe vintage shops en platenzaken. Welke afkomst, sekse of geaardheid je ook hebt: hier is iedereen geaccepteerd – en dat straalt de wijk met al haar regenboogvlaggen en multiculturele winkels dan ook volop uit.

Favorieten

Hoewel deze wijken misschien niet de eerste zijn waaraan je denkt, vormen Carnaby en Soho voor elke Londenbezoeker verplichte kost. Beide barsten van de leuke winkels, pubs en restaurants. Mocht je de keuze niet aankunnen: hieronder vind je VIVA’s favorieten.

Claw Carnaby – seafood van de allerbeste kwaliteit.

21 Kingly Street

Shoryu Carnaby – menukaart vol Japanse heerlijkheden, waaronder matcha-ijs en -cheesecake. Ground Floor Kingly Court

Dehesa – Spaanse en Italiaanse gerechtjes om te delen en een enorme keuze aan wijn. 25 Ganton Street

Casa Bonita – Latin pop up-bar met heerlijke cocktails. 5 Kingly Street

Temper – BBQ-restaurant met een open keuken in het midden waarlangs je plaats kan nemen. 25 Broadwick Street

The Good Egg – zeer Instagrammable interieur en een menu met invloeden uit Jeruzalem. Ground Floor Kingly Court

INKO NITO – Japans restaurant dat na zijn succes in LA kort geleden is geopend Londen.

55 Broadwick Street

Foodmarkt

Nog geen vaste datum geprikt voor je trip? Dan moet je zeker 11 augustus gaan. Die dag is er een grote foodmarkt die van Carnaby tot Soho reikt. Gezelliger wordt-ie niet.

Extra fijn: je kan tegenwoordig al vanaf € 40 met de trein naar Londen. Op de heenweg zal je vanuit Nederland even moeten overstappen in Brussel, maar terug is er een directe verbinding.

