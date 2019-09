6 trucjes om je vertrouwen te boosten op de werkvloer

Wil jij beter zichtbaar zijn op de werkvloer? Met deze 6 kleine trucjes kan niemand meer om jou heen.

Het is maandag, je agenda puilt uit van de meetings en aan het einde van de dag realiseer je je iets: alweer heb je tijdens de meetings niets bijgedragen. Je baalt van jezelf, want je barst van de goede ideeën. Je wachtte tot het juiste moment (dat nooit zal komen).

En wie was er wél aan het woord? Die ene collega, die collega die nooit zijn mond houdt. Die iedere keer de hele vergadering opeist. Ugh. Was die collega er maar niet. Of was ‘ie er maar gewoon wel, maar ging jij er anders mee om. Want newsflash: kansen, verantwoordelijkheden en promoties correleren met jou. Met jouw zichtbaarheid en met jouw zelfvertrouwen. Je moet het zelf doen, want niemand anders kan het voor je doen. Daarom hierbij zes trucjes die je vertrouwen boosten op de werkvloer.

Agree to disagree

Het is zo eenvoudig om gewoon te knikken en het eens te zijn met de ideeën van anderen. Toch? Dat is iets wat ons onderbewustzijn doet: het voert een risico-beloningsanalyse uit, waarin de conclusie is dat er minder nadelen zijn met het gewoon eens zijn, dan met het betwisten van de input of ideeën van iemand anders.

Maar iedereen kan dit. Iedereen kan ja-knikken. Terwijl het juist helemaal oké is om, als je beleefd en beknopt bent, te zeggen wat je écht denkt en bedoelt. Uiteindelijk word je betaald om te denken en creatief en strategisch te zijn.

Probeer daarom eens te stoppen met klagen en begin met bij te dragen. Je zult zien dat er grote verschuivingen zullen plaats vinden. Let wel: ga niet alleen maar tegendraads zijn om tegendraads te zijn. Dat wordt al snel vermoeiend. Daarom een meesterhack: spreek je binnen de eerste acht minuten na elke vergadering uit. Zeg iets. Voorbeeld: ‘Ik ben het met dat punt eens, Tom, bovendien kunnen we …’

Na dit punt ben je je zenuwen grotendeels kwijt, dus laat je horen.

Stop met het stellen van die kleine vraagjes

Tagvragen zijn vragen die we toevoegen aan het einde van een zin, zoals: ‘Dat is iets wat we kunnen doen, toch?’ Zie je hoe de tag (‘toch?’) zekerheid en bevestiging zoekt? Het verzwakt je statement.

Als je eenmaal doorhebt wat tagvragen zijn, zal het je verbazen hoe vaak ze op het werk worden gebruikt. Zonde, want: onnodig. Correct?

Laat ze weten wie je bent

Nog zo’n meesterhack: wanneer je jezelf voorstelt aan iemand op kantoor – of waar dan ook –, stel je dan voor met voor- én achternaam. Dus niet: ‘Hi, ik ben Susan’ maar ‘Hi, ik ben Susan Bakker.’

Bij de eerste keer voelt het een beetje gek, maar het is assertief en empowering. Je zult zien dat mensen direct rechter gaan staan. Let maar eens op wie dit in jouw wereld al doet. Het betekent dat ze je belangrijk vinden.

Zeg nee tegen ja

Er is een oud gezegde dat als je een taak wilt delegeren, je dit aan een druk persoon moet geven.

Maar voor alle ja-knikkers en people pleasers out there: altijd alles maar aannemen kan het tegenovergestelde gewenste effect hebben. Er gaat namelijk niets boven een stevige, stellige, duidelijke nee. Wie nee zegt, is zelfbewust, sterk en zelfrespecterend. Bijvoorbeeld: ‘Anne, ik wil graag helpen met dit nieuwe project maar ik heb mijn handen vol met project X tot het eind van de maand. Ik denk dat Kelly je geweldig zou kunnen assisteren. Over twee weken ben ik graag erbij betrokken, dan heb ik het minder druk.’

Zit vooraan en hou je rug recht

Herinner je je nog hoe vroeger de stoerste kinderen van de klas altijd op de achterste rij van de bus zaten? Dat principe is niet heel erg anders nu, alleen de setting is anders.

Ga tijdens een vergadering of bijeenkomst vooraan zitten en ben je bewust van hoe het voelt. Let ook op wie er naast je zit (wedden dat dit de leidinggevenden en managers zijn?). En let op je houding: schouders naar achteren, kin omhoog en glimlach. Dit maakt van jou de meest zelfverzekerde persoon in de kamer. Dit soort kleine veranderingen dragen bij aan je projectie van zelfverzekerdheid.

En denk er maar eens over na: hoe word je zichtbaar als je je verstopt?

Stop met sorry zeggen

Daag jezelf eens uit en probeer 24 uur geen sorry te zeggen. ‘Dankjewel’ is een veel sterkere suggestie. Bijvoorbeeld: ‘Dankjewel voor het wachten’ klinkt beter dan ‘Sorry dat ik vijf minuten te laat ben.’

