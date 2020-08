Niet aan het hoofd van de keukentafel. Niet in het hoekje van de slaapkamer. En niet op een hete zolder. Het kantoor ín de tuin wint aan terrein.

Nu Google heeft besloten dat haar werknemers (mogen) thuiswerken tot juli 2021 begint het thuiskantoor steeds concretere vormen aan te nemen. Daarmee bedoel ik te zeggen dat het thuiskantoor langzaam overvloeit van een tijdelijk naar een permanent iets. Om die reden gaan steeds meer mensen voor een professionelere aanpak van hun home office. Werd eerst nog de rommel op de keukentafel aan de kant geschoven, nu is er boven in de slaapkamer een hoekje vrijgemaakt voor een bureautje en een stoel. Voor iedereen met een tuin is er nu een nóg professionelere aanpak: het tuinkantoor.

Het tuinkantoor

Het tuinkantoor is precies wat je denkt dat het is: een tuinhuisje achterin de tuin dat fungeert als thuiskantoor. In landen als Groot-Britannië is het tuinhuisje als werkplek al langere tijd populair. Daar is er zelfs een speciale naam voor mensen die zich terugtrekken in schuurtjes om te werken: shedworkers. En ‘met dank aan’ het coronavirus stijgt de populariteit van het tuinhuisje als werkplek nu ook in andere landen. Dat is in principe niet zo gek, want werken in een tuinhuisje heeft een aantal voordelen:

Tuinkantoren zijn goedkoop (en in ieder geval goedkoper dan een nieuw huis met extra kamer) en laten bovendien de waarde van je huis stijgen.

Net als tiny houses hebben tuinkantoren een chique uitstraling.

Ze zijn op prefab basis beschikbaar.

De kans dat je wordt gestoord door huisgenoten (dieren of mensen) neemt aanzienlijk af.

Het is milieuvriendelijk.

Je hoeft geen plekjes in de keuken of woonkamer op te offeren.

Het tuinkantoor zorgt voor een duidelijke grens tussen werk en privé.

En het vermindert het woon-werkverkeer.

Voordelen genoeg dus. En ook voorbeelden zijn er genoeg. Wist je bijvoorbeeld dat Roald Dahl een beroemd shedworker was? En Bob Dylan trouwens ook. Maar ook visuele voorbeelden zijn er genoeg. Typ op Pinterest ‘shedworker’ of ‘garden office’ in en je kunt beginnen met dagdromen.

Zie jij je al zitten, in je tuinkantoor?